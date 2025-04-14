Кардиодарон-Здоровье (Cardiodaron-Zdorovye)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 212 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 6 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
92,85
Экономия при брони: -6,01 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 36 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
93,34
Экономия при брони: -5,94 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 6 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
70,94
Экономия при брони: -4,65 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 6 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
87,50
Экономия при брони: -9,30 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 36 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
89,69
Экономия при брони: -3,98 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 6 мин
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 36 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
93,18
Экономия при брони: -11,21 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 6 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
87,50
Экономия при брони: -9,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 6 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
88,98
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 6 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
98,12
Экономия при брони: -8,81 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 6 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
97,92
Экономия при брони: -5,11 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 6 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
85,13
Экономия при брони: -3,21 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 6 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
98,23
Экономия при брони: -8,92 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 36 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
88,64
Экономия при брони: -3,04 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 6 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
91,93
Экономия при брони: -4,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
57,31
Экономия при брони: -1,77 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
97,53
Экономия при брони: -8,19 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 36 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
90,59
Экономия при брони: -4,94 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 6 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
55,55
Экономия при брони: -2,47 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 6 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
3.9 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье