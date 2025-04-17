Кардиодарон-Здоровье (Cardiodaron-Zdorovye)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 63 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
91,57
Экономия при брони: -5,84 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
87,50
Экономия при брони: -9,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
98,25
Экономия при брони: -12,48 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
96,54
Экономия при брони: -10,81 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
58,36
Экономия при брони: -6,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
96,92
Экономия при брони: -11,19 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
58,99
Экономия при брони: -3,56 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
88,71
Экономия при брони: -2,96 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
95,96
Экономия при брони: -42,46 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
61,71
Экономия при брони: -1,86 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
90,30
Экономия при брони: -3,36 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье