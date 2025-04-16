Кардиодарон-Здоровье (Cardiodaron-Zdorovye)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 86 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
55,50
Экономия при брони: -1,94 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
92,28
Экономия при брони: -12,96 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
87,50
Экономия при брони: -13,40 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
63,64
Экономия при брони: -3,79 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
92,35
Экономия при брони: -5,08 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
87,69
Экономия при брони: -11,57 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
96,48
Экономия при брони: -11,56 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
97,49
Экономия при брони: -12,87 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
98,78
Экономия при брони: -14,16 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Николаев, ул. Соборная, 7
3.7 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье