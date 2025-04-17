Кардиодарон-Здоровье (Cardiodaron-Zdorovye)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 64 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
89,38
Экономия при брони: -35,55 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
85,80
Экономия при брони: -12,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
87,65
Экономия при брони: -5,43 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
84,90
Экономия при брони: -11,10 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
88,00
Экономия при брони: -4,86 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
58,99
Экономия при брони: -6,83 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
96,69
Экономия при брони: -12,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
58,22
Экономия при брони: -2,77 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
87,50
Экономия при брони: -13,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,23
Экономия при брони: -15,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
88,79
Экономия при брони: -3,04 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
87,50
Экономия при брони: -13,70 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье