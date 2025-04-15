Кардиодарон-Здоровье (Cardiodaron-Zdorovye)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 168 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
87,48
Экономия при брони: -0,48 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
90,97
Экономия при брони: -5,30 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
97,43
Экономия при брони: -18,23 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
74,77
Экономия при брони: -2,67 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
74,78
Экономия при брони: -3,71 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
96,38
Экономия при брони: -11,62 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
81,48
Экономия при брони: -3,76 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
85,05
Экономия при брони: -3,04 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,45
Экономия при брони: -12,39 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
98,61
Экономия при брони: -4,51 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
96,30
Экономия при брони: -9,24 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
85,90
Экономия при брони: -8,70 грн