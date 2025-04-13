Кардиодарон-Здоровье (Cardiodaron-Zdorovye)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 499 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
90,14
Экономия при брони: -3,73 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
92,41
Экономия при брони: -5,08 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
88,74
Экономия при брони: -4,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
61,83
Экономия при брони: -1,98 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
41,31
Экономия при брони: -3,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
62,33
Экономия при брони: -2,69 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
72,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
57,58
Экономия при брони: -2,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
91,76
Экономия при брони: -38,63 грн