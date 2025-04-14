Кардиодарон-Здоровье (Cardiodaron-Zdorovye)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 143 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
96,84
Экономия при брони: -4,01 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 52 мин
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
96,04
Экономия при брони: -3,14 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
87,88
Экономия при брони: -5,91 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
81,13
Экономия при брони: -4,15 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
70,37
Экономия при брони: -2,31 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
64,94
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
91,72
Экономия при брони: -4,67 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
88,02
Экономия при брони: -3,23 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
62,27
Экономия при брони: -2,42 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
80,35
Экономия при брони: -2,63 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
54,35
Экономия при брони: -2,59 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
87,50
Экономия при брони: -15,10 грн