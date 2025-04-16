Кардиодарон-Здоровье (Cardiodaron-Zdorovye)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 126 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
90,72
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
87,48
Экономия при брони: -0,48 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
93,56
Экономия при брони: -4,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
82,23
Экономия при брони: -4,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
92,20
Экономия при брони: -5,14 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
91,20
Экономия при брони: -4,64 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
97,11
Экономия при брони: -10,05 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
57,94
Экономия при брони: -2,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
74,57
Экономия при брони: -3,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
57,81
Экономия при брони: -2,37 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
87,50
Экономия при брони: -8,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
89,91
Экономия при брони: -4,17 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
56,14
Экономия при брони: -3,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
89,18
Экономия при брони: -3,49 грн