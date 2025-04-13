Кардиодарон-Здоровье (Cardiodaron-Zdorovye)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 131 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
83,22
Экономия при брони: -2,67 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
63,72
Экономия при брони: -3,87 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
85,80
Экономия при брони: -13,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
87,50
Экономия при брони: -14,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
85,90
Экономия при брони: -13,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
98,78
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
97,31
Экономия при брони: -10,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
63,37
Экономия при брони: -3,52 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 33 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
91,38
Экономия при брони: -5,64 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
93,29
Экономия при брони: -5,95 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
64,04
Экономия при брони: -4,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
99,32
Экономия при брони: -46,63 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
65,68
Экономия при брони: -2,33 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
93,55
Экономия при брони: -6,25 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасенко Георгия, 121
3.0 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье