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Активные вещества — “А”АМИОДАРОН (AMIODARONUM)

АМИОДАРОН (AMIODARONUM) Действующее вещество

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Найдено: 14 препаратов
Кордарон® таблетки, 200 мг, блистер, № 30; Санофи-Авентис Украина
Кордарон® Таблетки, 200 мг, блистер, № 30 Санофи-Авентис Украина
В 1182 аптеках
от 262,69 грн
Цены в аптеках
Аритмил таблетки, 200 мг, блистер, пачка, пачка, № 20; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритмил Таблетки, 200 мг, блистер, пачка, пачка, № 20 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 910 аптеках
от 34,66 грн
Цены в аптеках
Амидарон таблетки, 200 мг, блистер, № 30; Киевский витаминный завод
Амидарон Таблетки, 200 мг, блистер, № 30 Киевский витаминный завод
В 897 аптеках
от 47,48 грн
Цены в аптеках
Амиодарон-Дарница таблетки, 200 мг, контурная ячейковая упаковка, в пачке, в пачке, № 30; Дарница
Амиодарон-Дарница Таблетки, 200 мг, контурная ячейковая упаковка, в пачке, в пачке, № 30 Дарница
В 821 аптеке
от 58,10 грн
Цены в аптеках
Аритмил таблетки, 200 мг, блистер, пачка, пачка, № 50; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритмил Таблетки, 200 мг, блистер, пачка, пачка, № 50 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 764 аптеках
от 78,28 грн
Цены в аптеках
Ротаритмил таблетки, 200 мг, блистер, № 30; Уорлд Медицин
Ротаритмил Таблетки, 200 мг, блистер, № 30 Уорлд Медицин
В 684 аптеках
от 112,91 грн
Цены в аптеках
Кардиодарон-Здоровье таблетки, 200 мг, блистер, № 30; Корпорация Здоровье
Кардиодарон-Здоровье Таблетки, 200 мг, блистер, № 30 Корпорация Здоровье
В 357 аптеках
от 42,01 грн
Цены в аптеках
Амиокордин® таблетки, 200 мг, № 60; KRKA d.d. Novo Mesto
Амиокордин® Таблетки, 200 мг, № 60 KRKA d.d. Novo Mesto
В 313 аптеках
от 128,31 грн
Цены в аптеках
Амиокордин® таблетки, 200 мг, № 30; KRKA d.d. Novo Mesto
Амиокордин® Таблетки, 200 мг, № 30 KRKA d.d. Novo Mesto
В 297 аптеках
от 61,82 грн
Цены в аптеках
Кордарон® раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 3 мл, № 6; Санофи-Авентис Украина
Кордарон® Раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 3 мл, № 6 Санофи-Авентис Украина
В 204 аптеках
от 274,58 грн
Цены в аптеках
Аритмил раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 3 мл, в кассете в пачке, в кассете в пачке, № 5; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аритмил Раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 3 мл, в кассете в пачке, в кассете в пачке, № 5 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 119 аптеках
от 56,04 грн
Цены в аптеках
Амиодарон таблетки, 0,2 г, блистер, № 30; Лекхим-Харьков
Амиодарон Таблетки, 0,2 г, блистер, № 30 Лекхим-Харьков
В 61 аптеке
от 43,60 грн
Цены в аптеках
Кардиодарон-Здоровье раствор для инъекций, 5 %, ампула, 3 мл, в блистере в коробке, в блистере в коробке, № 10; Корпорация Здоровье
Кардиодарон-Здоровье Раствор для инъекций, 5 %, ампула, 3 мл, в блистере в коробке, в блистере в коробке, № 10 Корпорация Здоровье
В 3 аптеках других городов
от 104,91 грн
Цены в других городах
Амиокордин® раствор для инъекций, 150 мг, ампула, 3 мл, № 5; KRKA d.d. Novo Mesto
Амиокордин® Раствор для инъекций, 150 мг, ампула, 3 мл, № 5 KRKA d.d. Novo Mesto
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, р-р для инъекций.
АМИОДАРОН (AMIODARONUM)
CAS №: 1951-25-3 С25H29I2NO3
USPDDN, HSDB: 2-бутил-3-бензофуранил 4-(2-(диэтиламино)этокси)-3,5-дийодофенил кетон.
HSDB, RTECS: 2-бутил-3-(3,5-дийодо-4-(β-диэтиламиноэтокси)бензоил)бензофуран.
Форма выпуска: таблетки, р-р для инъекций.

противоаритмическое и антиангинальное средство. Как противоаритмическое средство III класса увеличивает продолжительность потенциала действия (III фазу) и эффективный рефрактерный период. Уменьшает автоматизм синусного узла, снижает ЧСС, замедляет АV-проводимость, снижает возбудимость миокарда. Антиангинальное действие обусловлено уменьшением потребности сердца в кислороде (за счет урежения ЧСС и уменьшения постнагрузки) и увеличением доставки кислорода к миокарду. Механизм действия амиодарона связан с блокадой ионных каналов клеточных мембран кардиомиоцитов (главным образом калиевых, в незначительной степени — кальциевых и натриевых), а также с неконкурентной блокадой α- и β-адренорецепторов.
Биодоступность амиодарона при приеме внутрь составляет около 40%. В крови выявляется в незначительной концентрации — 0,5 мкг/мл. Воздействие амиодарона на сердечно-сосудистую систему не зависит от концентрации в плазме крови, а связано с его фиксацией на различных участках рецепторов. Выводится преимущественно с калом. T½ составляет в среднем 28 дней.

профилактика приступов стенокардии, лечение и профилактика пароксизмальных нарушений ритма (наджелудочковая тахикардия, WPW с-м, желудочковая тахикардия, трепетание предсердий, синусовая тахикардия), а также экстрасистолия (наджелудочковая, желудочковая).

взрослым для профилактики приступов стенокардии, а также для лечения и профилактики экстрасистолии назначают внутрь в течение первых 8–14 дней по 0,2 г 2–3 раза в сутки, затем переходят на поддерживающее лечение — по 0,2 г 1–2 раза в сутки. Схему и продолжительность лечения устанавливают индивидуально. Начальная суточная доза для детей составляет 8–10 мг/кг массы тела в течение 8–14 дней; затем переходят на лечение поддерживающей дозой.
Для устранения острых нарушений ритма вводят в/в медленно на 250 мл 5% р-ра глюкозы из расчета 5 мг/кг; при необходимости вводят повторно через 24 ч.

синусовая брадикардия, синдром слабости синусного узла, синоатриальная блокада, AV-блокада II и III степени (при отсутствии кардиостимулятора); выраженная артериальная гипотензия, коллапс, шок, гипотиреоз, гипертиреоз, повышенная чувствительность к йоду, период кормления грудью.

возможно отложение липофусцина в эпителии роговицы, в редких случаях значительное; фотосенсибилизация; при длительном применении в редких случаях возможно развитие гипотиреоза, значительно реже — гипертиреоза при применении в высоких дозах; брадикардия, замедление AV-проводимости, артериальная гипотензия, тошнота, нарушение функции печени; в единичных случаях — периферическая нейропатия, тремор, пульмонит, альвеолит.

соблюдать осторожность при назначении амиодарона больным с AV-блокадой I степени, а также пациентам с наследственной предрасположенностью к заболеваниям щитовидной железы. При снижении дозы и отмене амиодарона происходит регрессия проявлений побочных эффектов. В период беременности назначают только по жизненным показаниям. При длительном лечении показаны регулярный контроль функции щитовидной железы, осмотр офтальмолога и рентгенологическое исследование легких. На фоне лечения амиодароном возможны изменения на ЭКГ: умеренное увеличение интервала Q–T (при неизменной ширине комплекса QRS), расширение зубца Т, снижение его амплитуды, уплощение вершины или двухфазность; появление или увеличение амплитуды зубца U.

не рекомендуется назначать в сочетании с верапамилом, ингибиторами МАО, блокаторами β-адренорецепторов.