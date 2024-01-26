АМИОДАРОН (AMIODARONUM)

противоаритмическое и антиангинальное средство. Как противоаритмическое средство III класса увеличивает продолжительность потенциала действия (III фазу) и эффективный рефрактерный период. Уменьшает автоматизм синусного узла, снижает ЧСС, замедляет АV-проводимость, снижает возбудимость миокарда. Антиангинальное действие обусловлено уменьшением потребности сердца в кислороде (за счет урежения ЧСС и уменьшения постнагрузки) и увеличением доставки кислорода к миокарду. Механизм действия амиодарона связан с блокадой ионных каналов клеточных мембран кардиомиоцитов (главным образом калиевых, в незначительной степени — кальциевых и натриевых), а также с неконкурентной блокадой α- и β-адренорецепторов.

Биодоступность амиодарона при приеме внутрь составляет около 40%. В крови выявляется в незначительной концентрации — 0,5 мкг/мл. Воздействие амиодарона на сердечно-сосудистую систему не зависит от концентрации в плазме крови, а связано с его фиксацией на различных участках рецепторов. Выводится преимущественно с калом. T ½ составляет в среднем 28 дней.