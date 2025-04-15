Кардиодарон-Здоровье (Cardiodaron-Zdorovye)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 56 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 56 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
63,52
Экономия при брони: -3,67 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 56 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
87,50
Экономия при брони: -15,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 56 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
85,80
Экономия при брони: -13,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 56 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 56 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
63,36
Экономия при брони: -3,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 56 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
92,67
Экономия при брони: -5,35 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
77,90
Экономия при брони: -5,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 56 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 56 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
72,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 56 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 56 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
90,37
Экономия при брони: -5,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 56 мин
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
72,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 56 мин
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
72,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 56 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
86,60
Экономия при брони: -14,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 56 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
68,44
Экономия при брони: -2,37 грн
Мед-сервис
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Кардиодарон-Здоровье таблетки 200 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
87,50
Экономия при брони: -15,40 грн