Кориол® (Coryol®)
Кориол инструкция по применению
Состав
Карведилол - 12,5 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Карведилол — неселективный блокатор β-адренорецепторов с вазодилатирующим действием. Он также обладает антиоксидантными и антипролиферативными свойствами.
Активный ингредиент карведилол является рацематом; энантиомеры отличаются эффектами и метаболизмом. S(–)-энантиомер обладает активностью, направленной на блокирование α1- и β-адренорецепторов, тогда как R(+)-энантиомер проявляет лишь активность, направленную на блокирование α1-адренорецепторов. Благодаря кардионеселективной блокаде β-адренорецепторов карведилол снижает АД, ЧСС и сердечный выброс. Карведилол снижает давление в легочной артерии и правом предсердии. Путем блокады α1-адренорецепторов вызывает периферическую вазодилатацию и снижает ОПСС. Благодаря этим эффектам уменьшается нагрузка на сердечную мышцу и предупреждается развитие стенокардии. У пациентов с сердечной недостаточностью это приводит к увеличению фракции выброса из левого желудочка и уменьшению выраженности симптомов заболевания. Похожие эффекты отмечали у пациентов с дисфункцией левого желудочка. Карведилол не проявляет внутренней симпатомиметической активности и, как и пропранолол, обладает мембраностабилизирующими свойствами. Активность ренина в плазме крови уменьшается, а задержка жидкости в организме происходит редко. Влияние на АД и ЧСС наиболее выражено через 1–2 ч после приема препарата.
У больных с АГ на фоне нормальной функции почек карведилол уменьшает почечное сосудистое сопротивление. При этом не возникает существенных изменений клубочковой фильтрации, почечного кровотока и экскреции электролитов. Благодаря поддержанию периферического кровотока редко отмечают похолодение конечностей, характерное для лечения блокаторами β-адренорецепторов. Карведилол, как правило, не влияет на уровень липопротеинов в плазме крови.
Фармакокинетика. Карведилол после перорального приема быстро и почти полностью всасывается. Почти полностью связывается с белками плазмы крови. Объем распределения составляет около 2 л/кг. Концентрация в плазме крови пропорциональна введенной дозе.
Только около 30% введенного карведилола является биодоступным из-за значительного пресистемного метаболизма (главным образом благодаря ферментам печени CYP 2D6 и CYP 2C9). Образуются три активных метаболита со способностью блокировать β-адренорецепторы; один из них (4’-гидроксифениловое производное) является в 13 раз более мощным, чем карведилол, относительно блокады β-рецепторов.
По сравнению с карведилолом активные метаболиты оказывают слабое вазодилататорное действие. Метаболизм стереоселективный; поэтому уровень R(+) карведилола в плазме крови в 2–3 раза превышает уровень S(–) карведилола. Уровни активных метаболитов в плазме крови приблизительно в 10 раз ниже уровня карведилола. Т½ очень отличается: 5–9 ч для R(+) карведилола и 7–11 ч для S(–) карведилола. У лиц пожилого возраста отмечают повышение уровня карведилола приблизительно на 50%. У пациентов с циррозом печени биодоступность карведилола увеличивается в 4 раза, а Cmax в плазме крови в 5 раз превышает соответствующие величины у здоровых людей.
У пациентов с нарушением функции печени биодоступность увеличивается до 80% ввиду уменьшения метаболического распада первого прохождения. Поскольку карведилол выделяется преимущественно с калом, у пациентов с нарушением функции почек малодостоверно существенное накопление препарата.
Прием пищи замедляет скорость абсорбции препарата, но это не влияет на его биодоступность.
Показания Кориол
Кориол 3,125 и 6,25 мг
Эссенциальная артериальная гипертензия. Кориол можно применять отдельно или в комбинации с другими противогипертензивными препаратами (особенно с тиазидными диуретиками).
Хроническая стабильная стенокардия.
Хроническая стабильная сердечная недостаточность (в дополнение к стандартной терапии диуретиками, дигоксином или ингибиторами АПФ), для предотвращения прогрессирования заболевания у пациентов с сердечной недостаточностью II–III класса по классификации NYHA.
Кориол 12,5 и 25 мг
- Эссенциальная артериальная гипертензия.
- Хроническая стабильная стенокардия.
- Хроническая сердечная недостаточность умеренной и тяжелой степени, как дополнительная терапия.
Применение Кориол
для замедления абсорбции и предупреждения ортостатических эффектов Кориол следует принимать после еды.
Дозу следует подбирать индивидуально. Лечение следует начинать с низких доз, которые следует постепенно повышать до достижения оптимального клинического эффекта. После приема первой дозы и после каждого повышения дозы рекомендуется измерять АД в положении стоя через 1 ч после введения для исключения возможной гипотензии.
Лечение препаратом Кориол следует прекращать постепенно путем снижения доз в течение 1–2 нед.
Если лечение приостанавливается более чем на 2 нед, то его следует восстановить с назначения низкой дозы.
Эссенциальная артериальная гипертензия. Начальная доза Кориола составляет 12,5 мг утром после завтрака или по 6,25 мг 2 раза в сутки (утром и вечером). После 2 дней лечения дозу следует повысить до 25 мг утром (1 таблетка по 25 мг) или до 12,5 мг 2 раза в сутки. Через 14 дней лечения дозу можно снова повысить до 25 мг 2 раза в сутки.
Максимальная доза Кориола для лечения гипертензии составляет 25 мг 2 раза в сутки. Рекомендуемая начальная доза Кориола для лечения АГ у пациентов с сердечной недостаточностью составляет 3,125 мг 2 раза в сутки.
Хроническая стабильная стенокардия. Начальная доза Кориола составляет 12,5 мг 2 раза в сутки после еды. Через 2 дня лечения дозу следует повысить до 25 мг 2 раза в сутки.
Максимальная доза Кориола для лечения хронической стенокардии составляет 25 мг 2 раза в сутки. Рекомендуемая начальная доза Кориола для лечения стенокардии у пациентов с сердечной недостаточностью составляет 3,125 мг 2 раза в сутки.
Хроническая сердечная недостаточность. Кориол рекомендуют для лечения стабильной слабо, умеренно выраженной или тяжелой хронической сердечной недостаточности как вспомогательное средство при применении стандартных препаратов, таких как диуретики, ингибиторы АПФ или препараты дигиталиса. Кориол могут также принимать пациенты, которые не переносят ингибиторы АПФ. Пациенту можно назначать Кориол только после уравновешивания доз диуретика, ингибитора АПФ и сердечных гликозидов (если назначено). Доза подбирается индивидуально. На протяжении первых 2–3 ч после первого приема или после повышения дозы необходимо тщательное медицинское наблюдение для контроля переносимости препарата. Если у пациента отмечают снижение ЧСС <55 уд./мин, то дозу Кориола необходимо снизить. Если возникают симптомы артериальной гипотензии, то сначала необходимо рассмотреть возможность снижения дозы диуретика или ингибитора АПФ; а если эти меры недостаточны, то снизить дозу Кориола.
В начале лечения Кориолом или после повышения дозы может возникать транзиторное усиление сердечной недостаточности. В таком случае необходимо повысить дозу диуретика. Иногда необходимо временно снизить дозу Кориола или даже отменить. После стабилизации клинического состояния можно возобновить лечение Кориолом или повысить его дозу.
Начальная доза составляет 3,125* мг 2 раза в сутки. Если пациент хорошо переносит эту дозу, то ее можно постепенно повышать (через каждые 2 нед) до достижения оптимальной дозы. Следующие дозы составляют 6,25 мг 2 раза в сутки, затем — 12,5 мг 2 раза в сутки и 25 мг 2 раза в сутки. Пациенту следует принимать максимальную переносимую дозу. Максимальная рекомендуемая доза для пациентов с массой тела до 85 кг составляет 25 мг 2 раза в сутки. Для пациентов с массой тела >85 кг — до 50 мг 2 раза в сутки.
Пациенты пожилого возраста. Нет необходимости изменять дозу.
Дети. Препарат не рекомендуют применять у детей.
Пациенты с печеночной недостаточностью. Кориол не рекомендуют применять у пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью.
Пациенты с почечной недостаточностью. Для пациентов с систолическим АД >100 мм рт. ст. особых изменений дозы не требуется (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
*При необходимости применения дозы 3,125 мг назначать другие препараты карведилола в соответствующей лекарственной форме и дозировке.
Противопоказания
повышенная чувствительность к действующему веществу или любому из вспомогательных веществ препарата;
- декомпенсированная сердечная недостаточность — сердечная недостаточность IV класса по классификации NYHA, которая требует введения инотропных средств;
- блокада II и III степени (кроме случаев, когда установлен постоянный кардиостимулятор);
- сопутствующее введение верапамила, дилтиазема или других антиаритмических средств (особенно антиаритмических средств класса I);
- выраженная брадикардия (ЧСС <50 уд./мин);
- выраженная артериальная гипотензия (систолическое АД <85 мм рт. ст.);
- кардиогенный шок;
- синдром слабости синусового узла (в том числе синоатриальная блокада);
- некомпенсированная сердечная недостаточность, требующая введения положительных изотропных и/или мочегонных средств;
- легочное сердце, легочная гипертензия;
- БА или обструктивные заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся бронхоспазмом;
- феохромоцитомы (за исключением случаев, когда она должным образом контролируется при применении блокаторов α-адренорецепторов);
- стенокардия Принцметала;
- выраженные нарушения функции печени;
- одновременное применение ингибиторов МАО (за исключением ингибиторов МАО-В);
- непереносимость галактозы, недостаточность лактазы Лаппа или глюкозо-галактозная мальабсорбция;
- метаболический ацидоз;
- период беременности и кормления грудью, детский возраст.
Побочные эффекты
частота побочных реакций оценивается таким образом: очень часто (>10%), часто (>1%, <10%), нечасто (>0,1%, <1%), редко (>0,01%, <1%), очень редко, включая отдельные случаи (0,01%).
Со стороны системы крови и лимфатической системы: часто — анемия; редко — тромбоцитопения; очень редко — лейкопения, снижение уровня протромбина.
Со стороны иммунной системы: очень редко — повышенная чувствительность (аллергическая реакция), анафилактические реакции.
Нарушение метаболизма и пищеварения: часто — увеличение массы тела, гиперхолестеринемия, нарушение контроля глюкозы в крови (гипергликемия, гипогликемия) у пациентов с уже существующим сахарным диабетом, возможны проявления латентного диабета, симптомы существующего диабета могут усилиться во время терапии, гиперкалиемия, гипертриглицеридемия, гипонатриемия, повышение уровня ЩФ , креатинина, мочевины.
Психические нарушения: часто — депрессия, депрессивное настроение; нечасто — расстройства сна.
Со стороны нервной системы: очень часто — головокружение, головная боль; нечасто — состояние перед потерей сознания, потеря сознания, парестезии.
Со стороны органа зрения: часто — нарушение зрения, снижение слезоотделения (сухость глаз), раздражение глаз.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: очень часто — сердечная недостаточность, гипотензия; часто — брадикардия, отек (включая генерализованный, периферический, зависящий отек и отек половых органов и ног), гиперволемия, перенасыщение жидкостью, ортостатическая гипотензия, нарушения циркуляции периферической крови (холодные конечности, заболевание периферических сосудов, обострение синдрома Шарко и феномен Рейно); нечасто — блокада, стенокардия, артериальная гипертензия, сердцебиение.
Респираторные, торакальные и медиастинальные нарушения: часто — одышка, отек легких, астма у чувствительных пациентов; редко — заложенность носа.
Со стороны пищеварительного тракта: часто — тошнота, диарея, рвота, диспепсия, боль в животе; нечасто — запор; редко — сухость во рту, периодонтит, мелена.
Со стороны печени и желчевыводящих путей: очень редко — повышение АлАТ (ALT), АсАТ (AST) и гаммаглютамилтрансферазы (GGT).
Со стороны кожи и подкожных тканей: нечасто — кожные реакции (например аллергическая экзантема, дерматит, повышенное потоотделение, крапивница, зуд, подобные псориазных и красного плоского лишая поражения кожи), алопеция, ухудшение течения псориаза, повышенное потоотделение.
Со стороны костно-мышечного аппарата и соединительной ткани: часто — боль в конечностях; редко — артралгия, судороги.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: часто — почечная недостаточность и нарушение функции почек у пациентов с диффузным заболеванием сосудов и/или основной почечной недостаточностью, нарушения мочеиспускания; очень редко — недержание мочи у женщин, гематурия, альбуминурия, глюкозурия, гиперурикемия.
Со стороны половой системы и молочных желез: нечасто — нарушение эректильной функции.
Общие нарушения: очень часто — астения (утомляемость); часто — боль, гриппоподобные симптомы, повышение температуры тела; головокружение, потеря сознания, головная боль и астения обычно легкими и, вероятно, появляются в начале лечения.
У пациентов с сердечной недостаточностью с застойными явлениями ухудшение сердечной недостаточности и задержка жидкости могут появиться при повышении дозы карведилола путем титрования.
О сердечной недостаточности часто сообщали как о побочном явлении как у пациентов, принимавших плацебо, так и у пациентов, принимавших карведилол (14,5 и 15,4% соответственно, у пациентов с дисфункцией левого желудочка после острого инфаркта миокарда).
Обратимое ухудшение функции почек наблюдалось во время терапии карведилола у пациентов с хронической сердечной недостаточностью с низким АД, ИБС и диффузным заболеванием сосудов и/или основной почечной недостаточностью.
Как класс блокаторы β-адренорецепторов могут усилить проявления латентного сахарного диабета, ухудшением течения выраженного сахарного диабета и подавлять регуляцию уровня глюкозы в крови.
Карведилол может вызвать недержание мочи у женщин, исчезает после прекращения приема препарата.
Особые указания
артериальная гипотензия. Препарат не рекомендуется применять у пациентов со сниженным АД.
Ортостатическая гипотензия. Особенно в начале лечения Кориолом и при повышении дозы может возникать ортостатическая гипотензия с головокружением и вертиго, иногда также с обмороком. Наибольшему риску подвергаются пациенты с сердечной недостаточностью, лица пожилого возраста, а также пациенты, которые принимают другие гипотензивные средства или диуретики. Эти эффекты можно предупредить применением низкой начальной дозы Кориола, тщательным повышением поддерживающей дозы и приемом препарата после еды. Пациентам следует рассказать о мерах для предотвращения ортостатической гипотензии (осторожность при вставании, при появлении головокружения пациент должен сесть или лечь).
Прекращение лечения. При резком прекращении лечения Кориолом (так же, как и другими блокаторами β-адренорецепторов) могут возникать повышенное потоотделение, тахикардия, одышка и усиление стенокардии. Наибольшему риску подвергаются те пациенты со стенокардией, у которых может возникнуть сердечный приступ. Дозу необходимо снижать постепенно в течение 1–2 нед.
Если лечение было приостановлено более чем на 2 нед, его обновление следует проводить, начиная с самой низкой дозы.
Хроническая сердечная недостаточность. В большинстве случаев пациентам с хронической сердечной недостаточностью карведилол необходимо назначать дополнительно к терапии диуретиками, ингибиторами АПФ, наперстянки и/или вазодилататорами. Начало лечения следует проводить в стационаре под наблюдением врача. Терапию можно начинать только в том случае, если при проведении общепринятой базисной терапии состояние пациента является стабильным в течение не менее 4 нед. Пациентам с тяжелой сердечной недостаточностью, дефицитом солей или дегидратацией, лицам пожилого возраста с низким основным уровнем АД в течение примерно 2 ч после приема первой дозы или после повышения дозы необходимо постоянное наблюдение, поскольку возможно развитие артериальной гипотензии. Артериальную гипотензию, которая возникла в результате чрезмерного расширения сосудов, сначала лечат снижением дозы диуретиков, а если симптомы не исчезают, то можно снизить дозу любого ингибитора АПФ. В начале лечения или при повышении дозы препарата могут ухудшиться течение сердечной недостаточности или возникнуть задержка жидкости. В таком случае необходимо повысить дозу диуретика. Однако в некоторых случаях может возникнуть необходимость в снижении дозы или отмене препарата. Дозу карведилола не следует повышать, пока симптомы, связанные с ухудшением течения сердечной недостаточности или артериальной гипотензии вследствие чрезмерного расширения сосудов, не будут контролируемыми.
Карведилол следует с осторожностью назначать больным с хронической сердечной недостаточностью, принимающим препараты наперстянки, поскольку эта комбинация увеличивает AV-проводимость.
Карведилол может стать причиной брадикардии. Если ЧСС составляет <55 уд./мин и возникают симптомы, связанные с брадикардией, дозу препарата необходимо снизить.
Поскольку для карведилола характерен негативный дромотропный эффект, его с осторожностью следует назначать пациентам с блокадой сердца I степени.
Нарушение функции почек. У пациентов с сердечной недостаточностью и низким АД (систолическое <100 мм рт. ст.), ИБС или системным атеросклерозом и/или на фоне почечной недостаточности при лечении карведилола наблюдалось ухудшение функции почек, которое имело обратимый характер. У пациентов с сердечной недостаточностью с такими факторами риска необходимо контролировать функцию почек во время титрования дозы карведилола. Если наблюдается значительное ухудшение функции почек, дозу карведилола необходимо снизить или прекратить лечение.
Сахарный диабет и гипертиреоз. Блокаторы β-адренорецепторов замедляют ЧСС и поэтому могут маскировать гипогликемию у пациентов с сахарным диабетом и тиреотоксикоз у пациентов с заболеванием щитовидной железы. У пациентов с сердечной недостаточностью на фоне сахарного диабета может происходить снижение или повышение уровня глюкозы в крови.
Антиаритмические средства. При одновременном применении карведилола с блокаторами кальциевых каналов, такими как верапамил и дилтиазем или другими антиаритмическими препаратами, особенно амиодароном, необходимо контролировать показатели АД и ЭКГ, поэтому следует избегать их одновременного в/в применения.
Тиреотоксикоз. Карведилол, как и другие препараты с β-блокирующим действием, может маскировать симптомы тиреотоксикоза.
Общая анестезия. Блокаторы β-адренорецепторов снижают риск возникновения аритмии во время проведения анестезии, но, кроме этого, может повыситься риск развития артериальной гипотензии, поэтому необходимо с осторожностью применять некоторые анестетики.
Нарушение функции печени. Карведилол в очень редких случаях может вызвать ухудшение функции печени. При подозрении на клиническое ухудшение следует проверить функцию печени. В случае печеночной недостаточности пациенту следует прекратить прием Кориола. Как правило, после прекращения лечения происходит нормализация функции печени.
ХОБЛ. Блокаторы β-адренорецепторов могут усиливать бронхиальную обструкцию; поэтому пациентам с ХОБЛ не рекомендуется применять эти препараты. В исключительных случаях Кориол можно назначать пациентам со слабо выраженным заболеванием легких при неэффективности других препаратов; однако при этом необходимо осуществлять тщательное наблюдение. Важно, чтобы эти пациенты принимали минимальную эффективную дозу Кориола. При появлении признаков обструкции дыхательных путей лечение Кориолом нужно сразу прекратить.
Заболевания периферических сосудов и синдром Рейно. Карведилол с осторожностью применять у пациентов с заболеваниями периферических сосудов и синдромом Рейно, так как блокаторы β-адренорецепторов могут увеличить выраженность симптомов заболевания.
Псориаз. С осторожностью назначать больным псориазом, поскольку это может усилить кожные реакции.
Стенокардия Принцметала. У больных стенокардией Принцметала неизбирательные блокаторы β-адренорецепторов могут вызвать боль в груди (α1-адреноблокирующий эффект карведилола может предотвратить это, но нет достаточного клинического опыта применения карведилола при стенокардии Принцметала).
Феохромоцитома. Пациенты с феохромоцитомой могут принимать блокаторы β-адренорецепторы, только если они изначально уже начали принимать блокаторы α-адренорецепторов.
Реакции гиперчувствительности. Пациентам с тяжелыми реакциями гиперчувствительности в анамнезе и тем, кто проходит десенсибилизацию, необходимо с осторожностью назначать карведилол, поскольку блокаторы β-адренорецепторов могут повышать реактивность при проведении тестов на аллергию, усиливать чувствительность к аллергенам и тяжесть анафилактических реакций.
Контактные линзы: тех, кто носит контактные линзы, следует предупредить о возможности уменьшения слезоотделения.
Безопасность и эффективность Кориола у пациентов в возрасте до 18 лет не изучали, поэтому его не рекомендуется применять у таких пациентов.
Информация об вспомогательных веществах препарата. В состав препарата входят сахароза и лактоза. Этот препарат не следует принимать пациентам со следующими нарушениями: непереносимость фруктозы, дефицит лактазы, галактоземия, синдром нарушения абсорбции глюкозы-галактозы или дефицит сахаразы-изомальтазы.
Пациентам не рекомендуется во время лечения употреблять алкогольные напитки, так как алкоголь может усиливать эффекты карведилола.
Поскольку препарат содержит сахарозу, это следует учесть больным сахарным диабетом.
Период беременности и кормления грудью. Для карведилола получено недостаточно клинических данных о влиянии в период беременности. Результаты экспериментов на животных являются недостаточными для оценки влияния в период беременности на развитие плода и на ребенка после рождения. Потенциальный риск для человека остается неизвестным.
Блокаторы β-адренорецепторов оказывают негативное фармакологическое влияние на плод. Они могут вызывать у плода гипотензию, брадикардию и гипогликемию.
Кориол противопоказан в период беременности.
Поскольку существует вероятность, что карведилол проникает в грудное молоко, то на протяжении лечения Кориолом не рекомендуют кормление ребенка грудью.
Дети. Безопасность и эффективность применения Кориола у детей не установлены, поэтому назначение препарата детям противопоказано.
Взаимодействия
некоторые антиаритмические, наркотические, гипотензивные средства, препараты для лечения стенокардии, другие блокаторы β-адренорецепторов (например в форме глазных капель), препараты, снижающие уровень катехоламинов (например ингибиторы МАО, резерпин) и сердечные гликозиды могут усиливать эффекты карведилола. Поэтому дозу этих препаратов и Кориола следует подбирать с осторожностью.
Фармакокинетические взаимодействия
Дигоксин. Концентрации дигоксина повышаются приблизительно на 15% при одновременном введении дигоксина и карведилола. Как дигоксин, так и карведилол замедляют AV-проводимость. Рекомендуют повышенный мониторинг уровней дигоксина в начале, при коррекции дозы или прекращении приема карведилола.
Инсулин или пероральные гипогликемические средства. Препараты с β-блокирующими свойствами могут усилить эффект инсулина и пероральных гипогликемических средств относительно снижения уровня глюкозы в крови. Проявления гипогликемии могут быть замаскированы или ослаблены (особенно тахикардия). Поэтому для пациентов, которые принимают инсулин или пероральные гипогликемические средства, рекомендуют регулярный мониторинг уровня глюкозы в крови.
Индукторы или ингибиторы Р-гликопротеина, СYP 2D6, CYP 2D9. Карведилол является ингибитором Р-гликопротеина, поэтому биодоступность лекарственных средств, которые транспортируются Р-гликопротеином, может повышаться при одновременном применении с карведилолом.
Ингибиторы, как и индукторы СYP 2D6 и CYP 2D9, могут стереоселективно менять системный или пресистемный метаболизм карведилола, повышая или снижая концентрацию R- и S-карведилола в плазме крови.
Флуоксетин. В исследованиях пациентов с сердечной недостаточностью одновременное применение флуоксетина как мощного ингибитора СYP 2D6 приводило к стереоселективному ингибированию метаболизма карведилола с повышением уровня R(+) энантиомера AUC на 77%.
β-Агонисты бронходилататоров. Некардиоселективные блокаторы β-аденорецепторов противодействуют эффектам β-агонистов бронходилататоров, поэтому таким пациентам требуется тщательное наблюдение.
Стимуляторы и ингибиторы метаболизма в печени. Рифампицин снижает концентрацию карведилола в плазме крови приблизительно на 70%. Циметидин увеличивает AUC приблизительно на 30%, но не вызывает изменений Cmax. Повышенное внимание может быть необходимо тем, кто принимает стимуляторы оксидаз смешанной функции, например, рифампицин, так как уровни карведилола в плазме крови могут быть снижены, или ингибиторы оксидаз смешанной функции, например, циметидин, так как уровни в плазме крови могут быть повышены. Однако, учитывая относительно низкое влияние циметидина на уровни карведилола, минимальна вероятность любого клинически важного взаимодействия.
Препараты, снижающие уровень катехоламинов: пациентов, которые принимают препараты с β-блокирующими свойствами и препарат, который может снижать катехоламины (например резерпин и ингибиторы МАО), следует тщательно наблюдать на предмет проявлений гипотензии и/или тяжелой брадикардии.
Циклоспорин: наблюдалось умеренное повышение средних минимальных концентраций циклоспорина после начала лечения карведилолом 21 пациента с трансплантацией почки с хроническим васкулярным отторжением. Приблизительно у 30% пациентов дозу циклоспорина необходимо было снизить с целью поддержания концентраций циклоспорина в терапевтическом диапазоне, в то же время другим не требовалось коррекции. В среднем у этих пациентов доза циклоспорина была снижена приблизительно на 20%. Ввиду широкой внутривидовой вариабельности необходимости коррекции дозы, рекомендуется тщательно контролировать концентрации циклоспорина после начала терапии карведилолом, чтобы при необходимости проводить коррекцию дозы циклоспорина.
Антиаритмические препараты. Наблюдались отдельные случаи нарушения проводимости (редко с гемодинамическим нарушением), когда карведилол и дилтиазем вводили параллельно. Как и другие препараты с β-блокирующими свойствами, если карведилол назначен перорально с блокаторами кальциевых каналов типа верапамила или дилтиазема, рекомендуется проводить ЭКГ и мониторинг АД. Эти препараты не следует вводить в/в. Необходимо проводить тщательный мониторинг состояния пациента при одновременном применении карведилола и амиодарона (перорально) или антиаритмических препаратов I класса. Вскоре после начала лечения блокаторами β-адренорецепторов сообщалось о развитии брадикардии, остановки сердца, фибрилляции желудочков у пациентов, которые одновременно принимали амиодарон. Существует риск развития сердечной недостаточности в случае проведения сопутствующей в/в терапии антиаритмическими препаратами классов Iа или Iс.
Другие антигипертензивные лекарственные средства. Как и другие препараты с β-блокирующими свойствами, в случае необходимости одновременного применения карведилола с блокаторами кальциевых каналов типа верапамила или дилтиазема рекомендуют проводить ЭКГ и мониторинг АД. Как и другие препараты с β-блокирующим действием, карведилол может усилить эффект других одновременно применяемых гипотензивных препаратов (например антагонисты α-адренорецепторов), что может привести к гипотензии как части профиля побочных эффектов.
Фармакодинамические взаимодействия
Клонидин: сопутствующий прием клонидина с препаратами с β-блокирующими свойствами может усилить снижение АД и ЧСС. При завершении сопутствующего лечения препаратами с β-блокирующими свойствами и клонидином первым следует прекратить прием β-блокирующего препарата. Затем, через несколько дней, можно прекратить терапию клонидином путем постепенного снижения дозы.
Дигидропиридин. При одновременном применении дигидропиридинов и карведилола следует обеспечить тщательное наблюдение пациента, поскольку сообщалось о случаях развития сердечной недостаточности и тяжелой артериальной гипотензии.
Нитраты. Усиливают гипотензивное действие.
НПВП, эстрогены и кортикостероиды. Антигипертензивный эффект карведилола ослабляется при одновременном применении с препаратами, которые задерживают жидкость и натрий в организме.
Симпатомиметики, α-миметики и β-миметики. При одновременном применении существует риск развития АГ и выраженной брадикардии.
Эрготамин. При одновременном применении усиливается вазоконстрикция.
Миорелаксанты. При комбинации карведилола с миорелаксантами усиливается нейромышечная блокада.
Производные ксантина. Следует с осторожностью применять с производными ксантина (аминофиллин, теофиллин) из-за уменьшения выраженности β-адреноблокирующего действия.
Анестетики: следует соблюдать особую осторожность во время анестезии ввиду синергических отрицательных инотропных и гипертензивных эффектов карведилола и анестетиков.
Передозировка
симптомы: выраженное снижение АД, брадикардия, сердечная недостаточность, кардиогенный шок, остановка сердца; возможны нарушения дыхания, бронхоспазм, рвота, спутанность сознания и генерализованные судороги.
Лечение: кроме мероприятий общего характера, необходимо проводить мониторинг и коррекцию жизненно важных показателей, при необходимости — в условиях реанимационного отделения.
Пациента следует уложить на спину.
При наличии выраженной брадикардии — в/в введение атропина в дозе 0,5–2 мг.
Для поддержания сердечно-сосудистой деятельности — глюкагон в/в струйно по 1–10 мг, а затем в виде длительной инфузии по 2–5 мг/ч.
Симпатомиметики (добутамин, изопреналин, орципреналин или эпинефрин) в различных дозах, в зависимости от массы тела и терапевтической эффективности.
При необходимости введения препаратов с положительным изотропным действием назначать ингибиторы ФЭД. Если в клинической картине передозировки доминирует артериальная гипотензия, вводить норэпинефрин; назначать его в условиях непрерывного мониторинга показателей кровообращения.
При резистентной к лечению брадикардии показано применение искусственного водителя ритма.
При бронхоспазме вводить β-адреномиметики в форме аэрозоля (при неэффективности — в/в) или аминофиллин в/в. При судорогах в/в медленно вводить диазепам или клоназепам. Поскольку при тяжелой передозировке с симптоматикой шока возможно удлинение Т½ препарата из депо, необходимо продолжать поддерживающую терапию достаточно длительное время. Продолжительность поддерживающей дезинтоксикационной терапии зависит от тяжести передозировки, ее следует продолжать до стабилизации состояния больного.
Карведилол невозможно вывести с помощью диализа.
В случае тяжелой передозировки, когда больной находится в состоянии кардиогенного шока, поддерживающее лечение следует проводить достаточно долго, поскольку выведение или перераспределение карведилола может проходить медленнее, чем обычно.
Условия хранения
при температуре не выше 30 °С.