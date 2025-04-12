артериальная гипотензия. Препарат не рекомендуется применять у пациентов со сниженным АД.

Ортостатическая гипотензия. Особенно в начале лечения Кориолом и при повышении дозы может возникать ортостатическая гипотензия с головокружением и вертиго, иногда также с обмороком. Наибольшему риску подвергаются пациенты с сердечной недостаточностью, лица пожилого возраста, а также пациенты, которые принимают другие гипотензивные средства или диуретики. Эти эффекты можно предупредить применением низкой начальной дозы Кориола, тщательным повышением поддерживающей дозы и приемом препарата после еды. Пациентам следует рассказать о мерах для предотвращения ортостатической гипотензии (осторожность при вставании, при появлении головокружения пациент должен сесть или лечь).

Прекращение лечения. При резком прекращении лечения Кориолом (так же, как и другими блокаторами β-адренорецепторов) могут возникать повышенное потоотделение, тахикардия, одышка и усиление стенокардии. Наибольшему риску подвергаются те пациенты со стенокардией, у которых может возникнуть сердечный приступ. Дозу необходимо снижать постепенно в течение 1–2 нед.

Если лечение было приостановлено более чем на 2 нед, его обновление следует проводить, начиная с самой низкой дозы.

Хроническая сердечная недостаточность. В большинстве случаев пациентам с хронической сердечной недостаточностью карведилол необходимо назначать дополнительно к терапии диуретиками, ингибиторами АПФ, наперстянки и/или вазодилататорами. Начало лечения следует проводить в стационаре под наблюдением врача. Терапию можно начинать только в том случае, если при проведении общепринятой базисной терапии состояние пациента является стабильным в течение не менее 4 нед. Пациентам с тяжелой сердечной недостаточностью, дефицитом солей или дегидратацией, лицам пожилого возраста с низким основным уровнем АД в течение примерно 2 ч после приема первой дозы или после повышения дозы необходимо постоянное наблюдение, поскольку возможно развитие артериальной гипотензии. Артериальную гипотензию, которая возникла в результате чрезмерного расширения сосудов, сначала лечат снижением дозы диуретиков, а если симптомы не исчезают, то можно снизить дозу любого ингибитора АПФ. В начале лечения или при повышении дозы препарата могут ухудшиться течение сердечной недостаточности или возникнуть задержка жидкости. В таком случае необходимо повысить дозу диуретика. Однако в некоторых случаях может возникнуть необходимость в снижении дозы или отмене препарата. Дозу карведилола не следует повышать, пока симптомы, связанные с ухудшением течения сердечной недостаточности или артериальной гипотензии вследствие чрезмерного расширения сосудов, не будут контролируемыми.

Карведилол следует с осторожностью назначать больным с хронической сердечной недостаточностью, принимающим препараты наперстянки, поскольку эта комбинация увеличивает AV-проводимость.

Карведилол может стать причиной брадикардии. Если ЧСС составляет <55 уд./мин и возникают симптомы, связанные с брадикардией, дозу препарата необходимо снизить.

Поскольку для карведилола характерен негативный дромотропный эффект, его с осторожностью следует назначать пациентам с блокадой сердца I степени.

Нарушение функции почек. У пациентов с сердечной недостаточностью и низким АД (систолическое <100 мм рт. ст.), ИБС или системным атеросклерозом и/или на фоне почечной недостаточности при лечении карведилола наблюдалось ухудшение функции почек, которое имело обратимый характер. У пациентов с сердечной недостаточностью с такими факторами риска необходимо контролировать функцию почек во время титрования дозы карведилола. Если наблюдается значительное ухудшение функции почек, дозу карведилола необходимо снизить или прекратить лечение.

Сахарный диабет и гипертиреоз. Блокаторы β-адренорецепторов замедляют ЧСС и поэтому могут маскировать гипогликемию у пациентов с сахарным диабетом и тиреотоксикоз у пациентов с заболеванием щитовидной железы. У пациентов с сердечной недостаточностью на фоне сахарного диабета может происходить снижение или повышение уровня глюкозы в крови.

Антиаритмические средства. При одновременном применении карведилола с блокаторами кальциевых каналов, такими как верапамил и дилтиазем или другими антиаритмическими препаратами, особенно амиодароном, необходимо контролировать показатели АД и ЭКГ, поэтому следует избегать их одновременного в/в применения.

Тиреотоксикоз. Карведилол, как и другие препараты с β-блокирующим действием, может маскировать симптомы тиреотоксикоза.

Общая анестезия. Блокаторы β-адренорецепторов снижают риск возникновения аритмии во время проведения анестезии, но, кроме этого, может повыситься риск развития артериальной гипотензии, поэтому необходимо с осторожностью применять некоторые анестетики.

Нарушение функции печени. Карведилол в очень редких случаях может вызвать ухудшение функции печени. При подозрении на клиническое ухудшение следует проверить функцию печени. В случае печеночной недостаточности пациенту следует прекратить прием Кориола. Как правило, после прекращения лечения происходит нормализация функции печени.

ХОБЛ. Блокаторы β-адренорецепторов могут усиливать бронхиальную обструкцию; поэтому пациентам с ХОБЛ не рекомендуется применять эти препараты. В исключительных случаях Кориол можно назначать пациентам со слабо выраженным заболеванием легких при неэффективности других препаратов; однако при этом необходимо осуществлять тщательное наблюдение. Важно, чтобы эти пациенты принимали минимальную эффективную дозу Кориола. При появлении признаков обструкции дыхательных путей лечение Кориолом нужно сразу прекратить.

Заболевания периферических сосудов и синдром Рейно. Карведилол с осторожностью применять у пациентов с заболеваниями периферических сосудов и синдромом Рейно, так как блокаторы β-адренорецепторов могут увеличить выраженность симптомов заболевания.

Псориаз. С осторожностью назначать больным псориазом, поскольку это может усилить кожные реакции.

Стенокардия Принцметала. У больных стенокардией Принцметала неизбирательные блокаторы β-адренорецепторов могут вызвать боль в груди (α 1 -адреноблокирующий эффект карведилола может предотвратить это, но нет достаточного клинического опыта применения карведилола при стенокардии Принцметала).

Феохромоцитома. Пациенты с феохромоцитомой могут принимать блокаторы β-адренорецепторы, только если они изначально уже начали принимать блокаторы α-адренорецепторов.

Реакции гиперчувствительности. Пациентам с тяжелыми реакциями гиперчувствительности в анамнезе и тем, кто проходит десенсибилизацию, необходимо с осторожностью назначать карведилол, поскольку блокаторы β-адренорецепторов могут повышать реактивность при проведении тестов на аллергию, усиливать чувствительность к аллергенам и тяжесть анафилактических реакций.

Контактные линзы: тех, кто носит контактные линзы, следует предупредить о возможности уменьшения слезоотделения.

Безопасность и эффективность Кориола у пациентов в возрасте до 18 лет не изучали, поэтому его не рекомендуется применять у таких пациентов.

Информация об вспомогательных веществах препарата. В состав препарата входят сахароза и лактоза. Этот препарат не следует принимать пациентам со следующими нарушениями: непереносимость фруктозы, дефицит лактазы, галактоземия, синдром нарушения абсорбции глюкозы-галактозы или дефицит сахаразы-изомальтазы.

Пациентам не рекомендуется во время лечения употреблять алкогольные напитки, так как алкоголь может усиливать эффекты карведилола.

Поскольку препарат содержит сахарозу, это следует учесть больным сахарным диабетом.

Период беременности и кормления грудью. Для карведилола получено недостаточно клинических данных о влиянии в период беременности. Результаты экспериментов на животных являются недостаточными для оценки влияния в период беременности на развитие плода и на ребенка после рождения. Потенциальный риск для человека остается неизвестным.

Блокаторы β-адренорецепторов оказывают негативное фармакологическое влияние на плод. Они могут вызывать у плода гипотензию, брадикардию и гипогликемию.

Кориол противопоказан в период беременности.

Поскольку существует вероятность, что карведилол проникает в грудное молоко, то на протяжении лечения Кориолом не рекомендуют кормление ребенка грудью.

Дети. Безопасность и эффективность применения Кориола у детей не установлены, поэтому назначение препарата детям противопоказано.