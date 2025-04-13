Киев
Кориол® (Coryol®)

Кориол® (Coryol®)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 385 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
152,28 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
216,64 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
241,84 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
151,56 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
207,68 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
242,68 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
160,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
155,00 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
217,90 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
245,50 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
287,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
164,90
Экономия при брони: -9,93 грн
154,97 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
232,06
Экономия при брони: -11,78 грн
220,28 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
252,00
Экономия при брони: -9,14 грн
242,86 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
302,84
Экономия при брони: -11,67 грн
291,17 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
150,84 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
212,12 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
260,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
149,88 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
216,12 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
232,72 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
149,68 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
204,60 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
266,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
170,34
Экономия при брони: -14,10 грн
156,24 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
243,36
Экономия при брони: -22,64 грн
220,72 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
258,74
Экономия при брони: -17,33 грн
241,41 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
315,76
Экономия при брони: -21,98 грн
293,78 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
157,60
Экономия при брони: -3,00 грн
154,60 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
217,90 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
255,80
Экономия при брони: -7,80 грн
248,00 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
294,80
Экономия при брони: -3,90 грн
290,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
151,44 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
212,72 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
267,20 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
280,86 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
78,25
Экономия при брони: -0,95 грн
77,30 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
220,90
Экономия при брони: -3,00 грн
217,90 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
248,00 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
294,80
Экономия при брони: -3,90 грн
290,90 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
151,32 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
213,48 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
259,56 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
284,70 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
151,36 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
214,12 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
231,96 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
284,08 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
145,92 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
207,72 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
232,84 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
284,56 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
157,40
Экономия при брони: -2,80 грн
154,60 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
217,90 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
252,00
Экономия при брони: -4,00 грн
248,00 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
294,80
Экономия при брони: -3,90 грн
290,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
150,72 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
214,92 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
240,96 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
280,70 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
147,32 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
205,40 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
240,56 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
248,20 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
144,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
165,46
Экономия при брони: -9,69 грн
155,77 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
238,57
Экономия при брони: -15,16 грн
223,41 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
271,92
Экономия при брони: -21,14 грн
250,78 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
318,13
Экономия при брони: -19,91 грн
298,22 грн
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