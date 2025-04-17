Винница (адрес не указан)
Доступно в 116 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
167,13
Экономия при брони: -14,80 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
234,57
Экономия при брони: -18,76 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
156,97
Экономия при брони: -15,35 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
255,80
Экономия при брони: -8,80 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
294,50
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
161,94
Экономия при брони: -10,80 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
238,40
Экономия при брони: -15,83 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
259,44
Экономия при брони: -17,39 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
157,40
Экономия при брони: -1,80 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
224,80
Экономия при брони: -7,80 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
250,20
Экономия при брони: -3,20 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
299,30
Экономия при брони: -8,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
157,20
Экономия при брони: -1,60 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
223,50
Экономия при брони: -6,50 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
313,80 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
117,98
Экономия при брони: -1,27 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
218,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
252,20
Экономия при брони: -5,20 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
156,54
Экономия при брони: -10,41 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
219,88
Экономия при брони: -13,15 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
253,70
Экономия при брони: -18,73 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
300,00
Экономия при брони: -17,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
120,70
Экономия при брони: -8,63 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
227,67
Экономия при брони: -17,56 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
272,84
Экономия при брони: -34,05 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
313,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
160,00
Экономия при брони: -4,40 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
223,50
Экономия при брони: -6,50 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
247,40
Экономия при брони: -0,40 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
149,65
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
166,35
Экономия при брони: -13,59 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
266,16
Экономия при брони: -16,47 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
301,51
Экономия при брони: -12,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
166,99
Экономия при брони: -13,79 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
229,81
Экономия при брони: -12,07 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
267,85
Экономия при брони: -29,12 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
300,60
Экономия при брони: -13,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
224,80
Экономия при брони: -7,80 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
226,02
Экономия при брони: -14,19 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
264,62
Экономия при брони: -20,21 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
298,40
Экономия при брони: -18,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
165,57
Экономия при брони: -6,99 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
231,80
Экономия при брони: -8,19 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
264,91
Экономия при брони: -10,61 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
152,56
Экономия при брони: -7,94 грн