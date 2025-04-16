Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 191 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
216,50
Экономия при брони: -2,10 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
313,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
168,96
Экономия при брони: -15,46 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
223,45
Экономия при брони: -11,88 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
270,34
Экономия при брони: -26,58 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
316,59
Экономия при брони: -18,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
166,99
Экономия при брони: -20,99 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
235,00
Экономия при брони: -17,00 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
263,00
Экономия при брони: -38,00 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
313,00
Экономия при брони: -28,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
166,89
Экономия при брони: -8,02 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
251,23
Экономия при брони: -12,08 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
291,81
Экономия при брони: -14,03 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
335,20
Экономия при брони: -16,11 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
157,60
Экономия при брони: -9,80 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
223,51
Экономия при брони: -12,97 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
244,64
Экономия при брони: -14,07 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
310,34
Экономия при брони: -17,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
168,61
Экономия при брони: -11,64 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
225,28
Экономия при брони: -13,18 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
269,77
Экономия при брони: -24,73 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
342,80
Экономия при брони: -17,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
168,30
Экономия при брони: -18,96 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
235,63
Экономия при брони: -17,14 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
252,05
Экономия при брони: -12,71 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
154,53
Экономия при брони: -8,44 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
165,40
Экономия при брони: -14,58 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
229,22
Экономия при брони: -11,05 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
256,70
Экономия при брони: -10,87 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
312,62
Экономия при брони: -15,12 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
155,38
Экономия при брони: -8,16 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
222,72
Экономия при брони: -17,03 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
266,60
Экономия при брони: -28,84 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
312,21
Экономия при брони: -14,27 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
253,30
Экономия при брони: -6,50 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
168,66
Экономия при брони: -9,94 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
236,12
Экономия при брони: -29,34 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
257,61
Экономия при брони: -23,49 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
297,26
Экономия при брони: -17,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
154,95
Экономия при брони: -7,70 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
224,82
Экономия при брони: -10,51 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
241,91
Экономия при брони: -11,28 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
313,40 грн