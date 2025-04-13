Киев (адрес не указан)
Доступно в 873 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
158,10
Экономия при брони: -4,10 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
299,30
Экономия при брони: -9,50 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
157,40
Экономия при брони: -2,90 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
218,80
Экономия при брони: -1,00 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
293,50
Экономия при брони: -3,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 44
0.8 км
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
166,64
Экономия при брони: -10,43 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
233,30
Экономия при брони: -9,86 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
266,62
Экономия при брони: -23,50 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
305,18
Экономия при брони: -12,16 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
173,02
Экономия при брони: -13,54 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
255,63
Экономия при брони: -20,00 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
322,47
Экономия при брони: -25,23 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto