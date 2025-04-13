Киев
Кориол® (Coryol®)

Кориол® (Coryol®)

Киев (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 873 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
224,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
154,88 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
220,92 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
249,16 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
292,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
153,00 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
212,00 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
241,00 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
299,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
152,96 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
209,88 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
238,60 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
278,02 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
149,50 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
208,50 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
259,00 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
299,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
152,96 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
209,88 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
238,00 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
284,72 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
158,10
Экономия при брони: -4,10 грн
154,00 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
217,40 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
248,30 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
299,30
Экономия при брони: -9,50 грн
289,80 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
224,80 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
255,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
157,40
Экономия при брони: -2,90 грн
154,50 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
218,80
Экономия при брони: -1,00 грн
217,80 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
248,10 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
293,50
Экономия при брони: -3,40 грн
290,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
148,50 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
222,50 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
243,00 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
249,81 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
151,36 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
217,44 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
233,60 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
282,26 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 44
0.8 км
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
224,80 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
224,80 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
255,80 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
299,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
166,64
Экономия при брони: -10,43 грн
156,21 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
233,30
Экономия при брони: -9,86 грн
223,44 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
266,62
Экономия при брони: -23,50 грн
243,12 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
305,18
Экономия при брони: -12,16 грн
293,02 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
143,28 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
215,08 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
245,72 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
269,56 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
151,84 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
199,12 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
261,40 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
284,50 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
173,02
Экономия при брони: -13,54 грн
159,48 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
255,63
Экономия при брони: -20,00 грн
235,63 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
322,47
Экономия при брони: -25,23 грн
297,24 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
145,24 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
218,40 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
253,04 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
160,00 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
224,80 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
255,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
154,50 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
212,00 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
250,50 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
291,90 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное