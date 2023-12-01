КАРВЕДИЛОЛ (CARVEDILOLUM) Действующее вещество
комбинированный α1- и неселективный блокатор β-адренорецепторов без ВСА; соотношение α1- и β-адреноблокирующей активности составляет 1:100. Обладает антиоксидантным свойством и умеренно выраженной антагонистической активностью в отношении ионов кальция. Применяется при АГ, стабильной стенокардии напряжения; снижает заболеваемость и смертность при сердечной недостаточности. При длительном применении оказывает положительное влияние на липидный спектр плазмы крови, не изменяет уровень глюкозы в крови. Уменьшает гипертрофию левого желудочка.
После приема внутрь биодоступность составляет 25–35% за счет метаболизма при первичном прохождении через печень. Биодоступность повышается у пациентов с заболеваниями печени и у лиц пожилого возраста (до 50%). Одновременный прием пищи замедляет абсорбцию карведилола, но не уменьшает ее объем. Cmax в плазме крови достигается через 1–2 ч после приема и имеет линейную зависимость от принятой дозы. Продолжительность действия — >15 ч. Экстенсивно метаболизируется во всех тканях тела; проникает в грудное молоко. С белками плазмы крови связывается 98% карведилола. Содержание в эритроцитах составляет 69% концентрации в плазме крови. Метаболизируется путем окисления ароматического кольца и глюкуронизации с участием цитохрома P450 2D6. Образует три основных метаболита, обладающих β-адреноблокирующей и слабой α-антагонистической активностью. Один из них — 4-гидроксифенилкарведилол — по β-адреноблокирующей активности почти в 13 раз превосходит исходное соединение. Терминальный T½ составляет 7–11 ч для S-энантиомера и 5–9 ч — для R-энантиомера. Менее 2% карведилола экскретируется с мочой в неизмененном виде.
АГ, стенокардия, кардиомиопатия, хроническая сердечная недостаточность, профилактика инфаркта миокарда.
внутрь, в первые 2 дня лечения доза составляет 12,5 мг 1 раз в сутки, затем дозу повышают до 25 мг/сут в 1 прием. Максимальная суточная доза — 50 мг. Повышать дозу можно не чаще чем 1 раз в 2 нед. У пациентов пожилого возраста может быть эффективной доза 12,5 мг/сут.
AV-блокада II–III степени, выраженная брадикардия, декомпенсированная сердечная недостаточность, кардиогенный шок, БА, ХОБЛ, печеночная недостаточность, период беременности и кормления грудью, повышенная чувствительность к карведилолу.
в начале лечения (эффект первой дозы) и при повышении дозы возможно выраженное снижение АД. Обычно симптоматическая гипотензия проходит самопроизвольно и не требует медикаментозной коррекции. При применении карведилола возможны общая слабость, повышенная утомляемость, головная боль, брадикардия, повышение тонуса и моторики кишечника; реже отмечается нарушение периферического кровотока, приступы стенокардии, AV-блокада, эпизоды перемежающейся хромоты, а также аллергическая экзантема, кожный зуд, крапивница, реакции, напоминающие плоский лишай, появление псориатических бляшек или обострение существовавшего ранее псориатического процесса. В отдельных случаях отмечены: нарушение сна, депрессия, парестезии, усиление проявлений сердечной недостаточности, заложенность носа, тромбоцитопения, лейкопения, повышение активности трансаминаз в плазме крови.
перед началом лечения карведилолом при сердечной недостаточности следует провести адекватную терапию для устранения декомпенсации.
При применении у пациентов с ИБС отмену карведилола следует проводить постепенно во избежание развития приступов стенокардии. У пациентов с эндокринными нарушениями карведилол может маскировать симптомы гипертиреоидизма и гипогликемии.
В начале лечения, а также при повышении дозы карведилола в процессе лечения следует воздерживаться от управления транспортом и других видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстрой реакции.
В период лечения следует исключить употребление алкоголя.
Хотя нет прямых указаний на эмбрио- или фетотоксическое действие карведилола, известно, что он проникает через плаценту и выявляется в грудном молоке. Блокада α- и β-адренорецепторов плода или новорожденного может индуцировать перинатальный или неонатальный дистресс-синдром, проявляющийся брадикардией, угнетением дыхания, гипотермией и гипогликемией.
Клинический опыт применения карведилола в педиатрии отсутствует.
при применении карведилола следует с осторожностью назначать блокаторы кальциевых каналов (верапамил) и антиаритмические средства I класса. Необходимо избегать в/в введения этих средств на фоне применения карведилола.
Карведилол повышает концентрацию дигоксина в плазме крови. Гипотензивный эффект карведилола усиливается средствами для наркоза. Концентрацию карведилола в плазме крови снижают индукторы микросомальных ферментов печени (в том числе рифампицин).