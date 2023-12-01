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Активные вещества — “К”КАРВЕДИЛОЛ (CARVEDILOLUM)

КАРВЕДИЛОЛ (CARVEDILOLUM) Действующее вещество

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Найдено: 26 препаратов
Карведилол-КВ таблетки, 12,5 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30; Киевский витаминный завод
Карведилол-КВ Таблетки, 12,5 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30 Киевский витаминный завод
В 1146 аптеках
от 30,61 грн
Цены в аптеках
Карведилол-КВ таблетки, 25 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30; Киевский витаминный завод
Карведилол-КВ Таблетки, 25 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30 Киевский витаминный завод
В 1142 аптеках
от 44,56 грн
Цены в аптеках
Кориол® таблетки, 12,5 мг, № 28; KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® Таблетки, 12,5 мг, № 28 KRKA d.d. Novo Mesto
В 1131 аптеке
от 179,40 грн
Цены в аптеках
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 12,5 мг, № 30; Корпорация Артериум
Корвазан® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 12,5 мг, № 30 Корпорация Артериум
В 1090 аптеках
от 78,12 грн
Цены в аптеках
Кориол® таблетки, 6,25 мг, № 28; KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® Таблетки, 6,25 мг, № 28 KRKA d.d. Novo Mesto
В 1064 аптеках
от 173,60 грн
Цены в аптеках
Корвазан® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, № 30; Корпорация Артериум
Корвазан® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, № 30 Корпорация Артериум
В 1040 аптеках
от 134,09 грн
Цены в аптеках
Кориол® таблетки, 3,125 мг, № 28; KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® Таблетки, 3,125 мг, № 28 KRKA d.d. Novo Mesto
В 971 аптеке
от 110,74 грн
Цены в аптеках
Кориол® таблетки, 25 мг, № 28; KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® Таблетки, 25 мг, № 28 KRKA d.d. Novo Mesto
В 941 аптеке
от 211,00 грн
Цены в аптеках
Карведилол Сандоз® таблетки, 25 мг, блистер, № 30; Sandoz
Карведилол Сандоз® Таблетки, 25 мг, блистер, № 30 Sandoz
В 703 аптеках
от 47,52 грн
Цены в аптеках
Таллитон® таблетки, 12,5 мг, блистер, № 28; Egis
Таллитон® Таблетки, 12,5 мг, блистер, № 28 Egis
В 371 аптеке
от 61,42 грн
Цены в аптеках
Таллитон® таблетки, 6,25 мг, блистер, № 28; Egis
Таллитон® Таблетки, 6,25 мг, блистер, № 28 Egis
В 348 аптеках
от 35,60 грн
Цены в аптеках
Таллитон® таблетки, 25 мг, блистер, № 28; Egis
Таллитон® Таблетки, 25 мг, блистер, № 28 Egis
В 343 аптеках
от 67,36 грн
Цены в аптеках
Медокардил таблетки, 25 мг, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 30; Medochemie Ltd
Медокардил Таблетки, 25 мг, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 30 Medochemie Ltd
В 61 аптеке
от 187,45 грн
Цены в аптеках
Карведилол Сандоз® таблетки, 12,5 мг, блистер, № 30; Sandoz
Карведилол Сандоз® Таблетки, 12,5 мг, блистер, № 30 Sandoz
В 1 аптеке
от 37,50 грн
Цены в аптеках
Медокардил таблетки, 6,25 мг, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 30; Medochemie Ltd
Медокардил Таблетки, 6,25 мг, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 30 Medochemie Ltd
В 59 аптеках других городов
от 72,45 грн
Цены в других городах
Карведилол Зентива таблетки, 12,5 мг, блистер, № 30; Aurobindo Pharma
Карведилол Зентива Таблетки, 12,5 мг, блистер, № 30 Aurobindo Pharma
В 1 аптеке других городов
от 35,95 грн
Цены в других городах
Кардиостад® таблетки, 6,25 мг, блистер, № 28; Stada
Кардиостад® Таблетки, 6,25 мг, блистер, № 28 Stada
Нет в наличии
Кардиостад® таблетки, 12,5 мг, блистер, № 28; Stada
Кардиостад® Таблетки, 12,5 мг, блистер, № 28 Stada
Нет в наличии
Кардиостад® таблетки, 25 мг, блистер, № 28; Stada
Кардиостад® Таблетки, 25 мг, блистер, № 28 Stada
Нет в наличии
Карвидекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 6,25 мг, стрип, № 20; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Карвидекс® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 6,25 мг, стрип, № 20 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Нет в наличии
Карвидекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 12,5 мг, стрип, № 20; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Карвидекс® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 12,5 мг, стрип, № 20 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Нет в наличии
Карвидекс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, стрип, № 20; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Карвидекс® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, стрип, № 20 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Нет в наличии
Карведилол Ауробиндо таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 12,5 мг, блистер, № 30; Aurobindo Pharma
Карведилол Ауробиндо Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 12,5 мг, блистер, № 30 Aurobindo Pharma
Нет в наличии
Карведилол Ауробиндо таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, № 30; Aurobindo Pharma
Карведилол Ауробиндо Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, № 30 Aurobindo Pharma
Нет в наличии
Карведилол Зентива таблетки, 6,25 мг, блистер, № 30; Zentiva
Карведилол Зентива Таблетки, 6,25 мг, блистер, № 30 Zentiva
Нет в наличии
Карведилол Зентива таблетки, 25 мг, блистер, № 30; Aurobindo Pharma
Карведилол Зентива Таблетки, 25 мг, блистер, № 30 Aurobindo Pharma
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, таблетки п/о.
КАРВЕДИЛОЛ (CARVEDILOLUM)
CAS №: 72956-09-3 C24H26N2O4
USPDDN: (+-)-1-(карбазол-4-илокси)-3-((2-(o-метоксифенокси)этил)амино)-2-пропанол.
Форма выпуска: таблетки, таблетки п/о.

комбинированный α1- и неселективный блокатор β-адренорецепторов без ВСА; соотношение α1- и β-адреноблокирующей активности составляет 1:100. Обладает антиоксидантным свойством и умеренно выраженной антагонистической активностью в отношении ионов кальция. Применяется при АГ, стабильной стенокардии напряжения; снижает заболеваемость и смертность при сердечной недостаточности. При длительном применении оказывает положительное влияние на липидный спектр плазмы крови, не изменяет уровень глюкозы в крови. Уменьшает гипертрофию левого желудочка.
После приема внутрь биодоступность составляет 25–35% за счет метаболизма при первичном прохождении через печень. Биодоступность повышается у пациентов с заболеваниями печени и у лиц пожилого возраста (до 50%). Одновременный прием пищи замедляет абсорбцию карведилола, но не уменьшает ее объем. Cmax в плазме крови достигается через 1–2 ч после приема и имеет линейную зависимость от принятой дозы. Продолжительность действия — >15 ч. Экстенсивно метаболизируется во всех тканях тела; проникает в грудное молоко. С белками плазмы крови связывается 98% карведилола. Содержание в эритроцитах составляет 69% концентрации в плазме крови. Метаболизируется путем окисления ароматического кольца и глюкуронизации с участием цитохрома P450 2D6. Образует три основных метаболита, обладающих β-адреноблокирующей и слабой α-антагонистической активностью. Один из них — 4-гидроксифенилкарведилол — по β-адреноблокирующей активности почти в 13 раз превосходит исходное соединение. Терминальный T½ составляет 7–11 ч для S-энантиомера и 5–9 ч — для R-энантиомера. Менее 2% карведилола экскретируется с мочой в неизмененном виде.

АГ, стенокардия, кардиомиопатия, хроническая сердечная недостаточность, профилактика инфаркта миокарда.

внутрь, в первые 2 дня лечения доза составляет 12,5 мг 1 раз в сутки, затем дозу повышают до 25 мг/сут в 1 прием. Максимальная суточная доза — 50 мг. Повышать дозу можно не чаще чем 1 раз в 2 нед. У пациентов пожилого возраста может быть эффективной доза 12,5 мг/сут.

AV-блокада II–III степени, выраженная брадикардия, декомпенсированная сердечная недостаточность, кардиогенный шок, БА, ХОБЛ, печеночная недостаточность, период беременности и кормления грудью, повышенная чувствительность к карведилолу.

в начале лечения (эффект первой дозы) и при повышении дозы возможно выраженное снижение АД. Обычно симптоматическая гипотензия проходит самопроизвольно и не требует медикаментозной коррекции. При применении карведилола возможны общая слабость, повышенная утомляемость, головная боль, брадикардия, повышение тонуса и моторики кишечника; реже отмечается нарушение периферического кровотока, приступы стенокардии, AV-блокада, эпизоды перемежающейся хромоты, а также аллергическая экзантема, кожный зуд, крапивница, реакции, напоминающие плоский лишай, появление псориатических бляшек или обострение существовавшего ранее псориатического процесса. В отдельных случаях отмечены: нарушение сна, депрессия, парестезии, усиление проявлений сердечной недостаточности, заложенность носа, тромбоцитопения, лейкопения, повышение активности трансаминаз в плазме крови.

перед началом лечения карведилолом при сердечной недостаточности следует провести адекватную терапию для устранения декомпенсации.
При применении у пациентов с ИБС отмену карведилола следует проводить постепенно во избежание развития приступов стенокардии. У пациентов с эндокринными нарушениями карведилол может маскировать симптомы гипертиреоидизма и гипогликемии.
В начале лечения, а также при повышении дозы карведилола в процессе лечения следует воздерживаться от управления транспортом и других видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстрой реакции.
В период лечения следует исключить употребление алкоголя.
Хотя нет прямых указаний на эмбрио- или фетотоксическое действие карведилола, известно, что он проникает через плаценту и выявляется в грудном молоке. Блокада α- и β-адренорецепторов плода или новорожденного может индуцировать перинатальный или неонатальный дистресс-синдром, проявляющийся брадикардией, угнетением дыхания, гипотермией и гипогликемией.
Клинический опыт применения карведилола в педиатрии отсутствует.

при применении карведилола следует с осторожностью назначать блокаторы кальциевых каналов (верапамил) и антиаритмические средства I класса. Необходимо избегать в/в введения этих средств на фоне применения карведилола.
Карведилол повышает концентрацию дигоксина в плазме крови. Гипотензивный эффект карведилола усиливается средствами для наркоза. Концентрацию карведилола в плазме крови снижают индукторы микросомальных ферментов печени (в том числе рифампицин).