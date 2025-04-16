Николаев (адрес не указан)
Доступно в 125 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
157,15
Экономия при брони: -5,11 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
221,06
Экономия при брони: -7,73 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
252,72
Экономия при брони: -9,46 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
309,87
Экономия при брони: -11,50 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
219,30
Экономия при брони: -0,10 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
250,80
Экономия при брони: -3,30 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
299,30
Экономия при брони: -6,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
168,77
Экономия при брони: -10,19 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
236,28
Экономия при брони: -18,29 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
264,33
Экономия при брони: -23,57 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
313,80 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
160,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
222,20
Экономия при брони: -3,00 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
255,80
Экономия при брони: -8,30 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
299,30
Экономия при брони: -6,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
162,04
Экономия при брони: -8,52 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
231,79
Экономия при брони: -12,19 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
256,82
Экономия при брони: -15,42 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
296,87
Экономия при брони: -17,52 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
170,78
Экономия при брони: -18,04 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
234,02
Экономия при брони: -14,78 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
273,25
Экономия при брони: -30,16 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
306,60
Экономия при брони: -20,75 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
221,20
Экономия при брони: -2,00 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
249,70
Экономия при брони: -2,20 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
155,30
Экономия при брони: -0,30 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
224,80
Экономия при брони: -5,60 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
299,30
Экономия при брони: -6,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
160,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
224,20
Экономия при брони: -5,00 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
255,80
Экономия при брони: -8,30 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
170,14
Экономия при брони: -18,36 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
227,95
Экономия при брони: -14,41 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
259,04
Экономия при брони: -18,49 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
313,80 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
161,37
Экономия при брони: -10,50 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
232,16
Экономия при брони: -14,08 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
270,23
Экономия при брони: -15,89 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
297,77
Экономия при брони: -15,68 грн