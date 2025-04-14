Днепр (адрес не указан)
Доступно в 272 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
169,54
Экономия при брони: -10,68 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
239,05
Экономия при брони: -21,08 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
273,20
Экономия при брони: -32,17 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
319,95
Экономия при брони: -21,93 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
169,57
Экономия при брони: -10,80 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
239,23
Экономия при брони: -17,68 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
270,20 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
320,19
Экономия при брони: -22,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
166,96
Экономия при брони: -11,67 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
239,12
Экономия при брони: -15,66 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
273,11
Экономия при брони: -19,09 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
333,04
Экономия при брони: -21,06 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
289,60
Экономия при брони: -1,60 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
163,50
Экономия при брони: -8,77 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
233,86
Экономия при брони: -15,13 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
270,20 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
312,99
Экономия при брони: -18,71 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
160,85
Экономия при брони: -9,82 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
233,79
Экономия при брони: -15,51 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
271,27
Экономия при брони: -16,56 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
317,67
Экономия при брони: -19,39 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
162,08
Экономия при брони: -6,79 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
232,00
Экономия при брони: -13,06 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
265,14
Экономия при брони: -10,76 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
308,64
Экономия при брони: -19,94 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
168,80
Экономия при брони: -14,11 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
236,32
Экономия при брони: -13,74 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
257,06
Экономия при брони: -15,94 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
298,21
Экономия при брони: -17,39 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
160,45
Экономия при брони: -8,06 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
235,85
Экономия при брони: -29,81 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
270,20 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
313,55
Экономия при брони: -17,48 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
158,00
Экономия при брони: -8,36 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
232,78
Экономия при брони: -10,36 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
193,29
Экономия при брони: -8,63 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
311,13
Экономия при брони: -12,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
168,99
Экономия при брони: -17,64 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
223,06
Экономия при брони: -13,75 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
270,39
Экономия при брони: -30,41 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
316,65
Экономия при брони: -35,81 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
160,33
Экономия при брони: -5,14 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
231,41
Экономия при брони: -8,52 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
260,94
Экономия при брони: -8,36 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
316,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto