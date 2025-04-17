Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 96 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
156,50
Экономия при брони: -1,40 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
255,80
Экономия при брони: -7,80 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
151,92
Экономия при брони: -4,56 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
217,64
Экономия при брони: -6,53 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
245,00
Экономия при брони: -7,35 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
306,36
Экономия при брони: -9,19 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
292,80
Экономия при брони: -5,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
157,40
Экономия при брони: -2,30 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
293,30
Экономия при брони: -5,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
165,85
Экономия при брони: -11,43 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
238,76
Экономия при брони: -28,33 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
266,70
Экономия при брони: -18,31 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
319,56
Экономия при брони: -26,37 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
155,90
Экономия при брони: -0,80 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
169,02
Экономия при брони: -14,31 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
225,79
Экономия при брони: -12,90 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
270,44
Экономия при брони: -17,14 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
303,22
Экономия при брони: -20,58 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
155,90
Экономия при брони: -0,80 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
221,50
Экономия при брони: -4,60 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
157,96
Экономия при брони: -6,86 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
217,70
Экономия при брони: -7,99 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
265,75
Экономия при брони: -10,32 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
288,16
Экономия при брони: -10,58 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
160,00
Экономия при брони: -4,90 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
255,10
Экономия при брони: -7,10 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
299,30
Экономия при брони: -11,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
167,70 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
218,50
Экономия при брони: -8,85 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
266,80
Экономия при брони: -24,28 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
296,83
Экономия при брони: -13,91 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
170,29
Экономия при брони: -13,74 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
238,40
Экономия при брони: -25,38 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
257,20
Экономия при брони: -20,68 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
311,04
Экономия при брони: -20,79 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto