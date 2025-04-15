Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 210 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
167,50 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
235,30 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
267,80 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
313,40 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
255,80
Экономия при брони: -24,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
235,00
Экономия при брони: -31,00 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
256,07
Экономия при брони: -25,07 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
299,81
Экономия при брони: -22,81 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
166,37
Экономия при брони: -7,81 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
232,92
Экономия при брони: -20,44 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
260,17
Экономия при брони: -11,95 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
297,87
Экономия при брони: -13,09 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
167,20
Экономия при брони: -17,25 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
230,52
Экономия при брони: -10,47 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
268,19
Экономия при брони: -13,33 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
305,90
Экономия при брони: -15,02 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
158,90
Экономия при брони: -5,00 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
221,20
Экономия при брони: -4,00 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
255,80
Экономия при брони: -6,40 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
299,30
Экономия при брони: -7,40 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
159,10
Экономия при брони: -15,10 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
233,24
Экономия при брони: -29,24 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
267,00
Экономия при брони: -36,00 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
309,57
Экономия при брони: -32,57 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
163,72
Экономия при брони: -20,72 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
235,00
Экономия при брони: -32,00 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
267,00
Экономия при брони: -27,00 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
313,00
Экономия при брони: -32,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
157,40
Экономия при брони: -3,50 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
224,80
Экономия при брони: -7,60 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
154,98
Экономия при брони: -7,16 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
227,54
Экономия при брони: -9,36 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
204,70
Экономия при брони: -6,85 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
285,55
Экономия при брони: -10,86 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
299,30
Экономия при брони: -7,40 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
162,46
Экономия при брони: -10,03 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
235,69
Экономия при брони: -20,99 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
263,27
Экономия при брони: -14,90 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
315,45
Экономия при брони: -19,40 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
162,17
Экономия при брони: -9,47 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
161,35
Экономия при брони: -7,10 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
265,29
Экономия при брони: -20,61 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
310,68
Экономия при брони: -21,04 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
158,47
Экономия при брони: -7,32 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
234,84
Экономия при брони: -18,29 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
257,79
Экономия при брони: -11,90 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
314,31
Экономия при брони: -16,03 грн