Одесса (адрес не указан)
Доступно в 314 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
158,92
Экономия при брони: -10,80 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
226,43
Экономия при брони: -12,32 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
251,18
Экономия при брони: -13,36 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
314,28
Экономия при брони: -16,30 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
164,48
Экономия при брони: -6,40 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
228,45
Экономия при брони: -9,80 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
261,68
Экономия при брони: -16,09 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
307,37
Экономия при брони: -11,62 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
167,12
Экономия при брони: -10,70 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
233,97
Экономия при брони: -11,12 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
267,39
Экономия при брони: -13,22 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
166,00
Экономия при брони: -9,71 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
252,91
Экономия при брони: -10,71 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
155,20
Экономия при брони: -1,00 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
255,80
Экономия при брони: -7,90 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
299,30
Экономия при брони: -6,60 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto