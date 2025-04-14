Киев
Кориол® (Coryol®)

Кориол® (Coryol®)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 314 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
147,48 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
203,44 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
214,80 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
288,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
159,50 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
224,00 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
256,90 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
292,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
157,00 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
217,50 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
255,50 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
298,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
137,92 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
209,56 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
267,58 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
158,92
Экономия при брони: -10,80 грн
148,12 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
226,43
Экономия при брони: -12,32 грн
214,11 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
251,18
Экономия при брони: -13,36 грн
237,82 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
314,28
Экономия при брони: -16,30 грн
297,98 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
148,40 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
213,70 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
243,10 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
283,20 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
164,10 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
191,70 грн
Мелисса
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
246,40 грн
Колонтаевская
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
246,40 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
217,70 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
294,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
164,48
Экономия при брони: -6,40 грн
158,08 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
228,45
Экономия при брони: -9,80 грн
218,65 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
261,68
Экономия при брони: -16,09 грн
245,59 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
307,37
Экономия при брони: -11,62 грн
295,75 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
148,00 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
208,30 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
167,12
Экономия при брони: -10,70 грн
156,42 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
233,97
Экономия при брони: -11,12 грн
222,85 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
267,39
Экономия при брони: -13,22 грн
254,17 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
155,40 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
163,50 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
248,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
156,50 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
218,50 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
250,00 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
285,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
166,00
Экономия при брони: -9,71 грн
156,29 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
252,91
Экономия при брони: -10,71 грн
242,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
155,20
Экономия при брони: -1,00 грн
154,20 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
217,00 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
255,80
Экономия при брони: -7,90 грн
247,90 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
299,30
Экономия при брони: -6,60 грн
292,70 грн
Софья
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
151,20 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
246,40 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
291,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
152,88 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
210,52 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
245,64 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
159,50 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
221,00 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
255,50 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
287,00 грн
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