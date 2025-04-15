Львов (адрес не указан)
Доступно в 236 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
169,00 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
237,50 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
270,20 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
316,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
169,00 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
237,75
Экономия при брони: -15,52 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
254,17
Экономия при брони: -16,04 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
318,21
Экономия при брони: -19,98 грн
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
158,00
Экономия при брони: -4,30 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
222,40
Экономия при брони: -5,50 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
248,20
Экономия при брони: -1,50 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
222,40
Экономия при брони: -5,50 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
253,10
Экономия при брони: -6,40 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
218,00
Экономия при брони: -1,10 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
252,80
Экономия при брони: -6,10 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
169,38
Экономия при брони: -11,36 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
237,13
Экономия при брони: -14,71 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
271,00
Экономия при брони: -16,65 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
157,73
Экономия при брони: -9,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
169,00 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
174,48
Экономия при брони: -10,92 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
203,37
Экономия при брони: -12,53 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
317,55
Экономия при брони: -19,14 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 49 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
247,20
Экономия при брони: -0,50 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
156,80
Экономия при брони: -3,10 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
255,80
Экономия при брони: -9,10 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
155,90
Экономия при брони: -2,20 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
251,20
Экономия при брони: -4,50 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
289,80
Экономия при брони: -0,20 грн