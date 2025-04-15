Киев
Кориол® (Coryol®)

Кориол® (Coryol®)

Львов (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 236 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
261,20 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
315,70 грн
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
169,00 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
237,50 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
270,20 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
316,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
155,50 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
224,50 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
255,00 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
281,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
169,00 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
237,75
Экономия при брони: -15,52 грн
222,23 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
254,17
Экономия при брони: -16,04 грн
238,13 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
318,21
Экономия при брони: -19,98 грн
298,23 грн
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
151,00 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
214,30 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
237,60 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
284,75 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
158,00
Экономия при брони: -4,30 грн
153,70 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
222,40
Экономия при брони: -5,50 грн
216,90 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
248,20
Экономия при брони: -1,50 грн
246,70 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
289,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
55,85 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
250,70 грн
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
151,60 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
206,35 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
181,95 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
150,50 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
218,00 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
255,00 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
295,50 грн
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
180,30 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
160,00 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
220,45 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
191,85 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
153,70 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
222,40
Экономия при брони: -5,50 грн
216,90 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
253,10
Экономия при брони: -6,40 грн
246,70 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
289,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
153,70 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
218,00
Экономия при брони: -1,10 грн
216,90 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
252,80
Экономия при брони: -6,10 грн
246,70 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
289,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
169,38
Экономия при брони: -11,36 грн
158,02 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
237,13
Экономия при брони: -14,71 грн
222,42 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
271,00
Экономия при брони: -16,65 грн
254,35 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
157,73
Экономия при брони: -9,30 грн
148,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
169,00 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
174,48
Экономия при брони: -10,92 грн
163,56 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
203,37
Экономия при брони: -12,53 грн
190,84 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
317,55
Экономия при брони: -19,14 грн
298,41 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
117,98 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
231,80 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 49 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
153,70 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
216,90 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
247,20
Экономия при брони: -0,50 грн
246,70 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
289,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
156,80
Экономия при брони: -3,10 грн
153,70 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
216,90 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
255,80
Экономия при брони: -9,10 грн
246,70 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
289,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
220,30 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
190,35 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Кориол® таблетки 3.125 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
155,90
Экономия при брони: -2,20 грн
153,70 грн
Кориол® таблетки 6.25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
216,90 грн
Кориол® таблетки 12.5 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
251,20
Экономия при брони: -4,50 грн
246,70 грн
Кориол® таблетки 25 мг №28
KRKA d.d. Novo Mesto
289,80
Экономия при брони: -0,20 грн
289,60 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное