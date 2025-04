фармакодинамика. Активным компонентом Луцетама является пирацетам, циклическое производное ГАМК. Пирацетам является ноотропным средством, действующим на головной мозг, улучшая когнитивные функции, такие как способность к обучению, память, внимание, а также умственную работоспособность у здоровых лиц и больных с когнитивными нарушениями. Эти эффекты не связаны с седативным или стимулирующим действием. Эффекты пирацетама обусловлены стимуляцией нуклеотидного метаболизма в нейронах, повышением уровня глюкозы и утилизации кислорода в головном мозге, а также усилением холинергических и дофаминергических механизмов передачи возбуждения в нервной ткани. Пирацетам обладает свойством дозозависимого связывания с фосфолипидным двойным слоем клеточных мембран, причем он восстанавливает их структуру, таким образом повышается текучесть и улучшается функция мембран.

Механизмов влияния препарата на ЦНС, вероятно, несколько: изменение скорости распространения возбуждения в головном мозге, усиление метаболических процессов в нервных клетках, улучшение микроциркуляции путем влияния на реологические свойства крови, без оказания при этом сосудорасширяющего действия. Улучшает связи между полушариями головного мозга и синаптическую проводимость в неокортикальных структурах. Пирацетам ингибирует агрегацию тромбоцитов и восстанавливает эластичность мембраны эритроцитов, уменьшает адгезию эритроцитов. В дозе 9,6 г снижает уровень фибриногена и факторов Виллебранда на 30–40% и удлиняет время кровотечения. Пирацетам оказывает протекторное или восстанавливающее когнитивные функции действие при нарушении функции головного мозга (гипоксия, отравление, электросудорожная терапия) или после этих состояний. Пирацетам уменьшает выраженность и длительность вестибулярного нистагма.

Эксперименты на животных показали, что пирацетам защищает ЦНС от гипоксии, травмы головного мозга, токсического и электросудорожного воздействия, а также уменьшает негативное влияние этих факторов.

Фармакокинетика. После применения препарата внутрь пирацетам быстро и практически полностью всасывается. C max в плазме крови достигается приблизительно через 30 мин после приема внутрь или парентерального введения 2 г пирацетама; C max в СМЖ — через 5 ч (2–8 ч при парентеральном введении) и составляет 40–60 мкг/мл. Биодоступность препарата составляет почти 100%. Объем распределения пирацетама — почти 0,6 л/кг массы тела. Одновременный прием пищи не влияет на степень всасывания препарата, однако снижается значение C max и повышается Tmax. Т ½ препарата из плазмы крови составляет 4–5 ч, из СМЖ — 8,5 ч. Этот период может удлиняться при почечной недостаточности. Не связывается с белками плазмы крови, не метаболизируется в организме. 80–100% пирацетама выделяется почками в неизмененном виде путем клубочковой фильтрации. Почечный клиренс пирацетама у здоровых добровольцев составляет 86 мл/мин. Фармакокинетика пирацетама не изменяется у больных с печеночной недостаточностью. Пирацетам проникает через ГЭБ и плацентарный барьер (концентрация в крови плода достигает 70–90% концентрации в крови матери) и проникает в грудное молоко. Пирацетам подвергается диализу (эффективность выведения — 50–60%). При исследовании на животных установлено, что пирацетам избирательно накапливается в тканях коры головного мозга, преимущественно в лобных, теменных и затылочных зонах, мозжечке, базальных ганглиях, хвостатом ядре, гиппокампе, латеральном коленчатом теле и сосудистом сплетении головного мозга.