таблетки применяют внутрь, запивая небольшим количеством воды.

Взрослые.

Лечение состояний, сопровождающихся ухудшением памяти, когнитивными расстройствами. Начальная суточная доза составляет 4,8 г в течение 1-й недели лечения. Обычно дозу распределяют на 2–3 приема (введения). Поддерживающая доза составляет 2,4 г/сут, разделенная на 2–3 приема (введения). В дальнейшем возможно постепенное снижение дозы на 1,2 г/сут.

Лечение кортикальной миоклонии. Начальная суточная доза составляет 24 г в течение 3 дней. Если за это время не достигнут желаемый терапевтический эффект, продолжают применение препарата в той же дозе (24 г/сут) до 7 сут. Если на 7-е сутки лечения не достигнут терапевтический эффект, лечение прекращают. Если терапевтический эффект был достигнут, то, начиная со дня, когда достигнуто устойчивое улучшение, снижают дозу препарата на 1,2 г каждые 2 дня до тех пор, пока снова не возникнут проявления кортикальной миоклонии. Это даст возможность установить среднюю эффективную дозу.

Суточную дозу делят на 2–3 приема (введения). Лечение другими антимиоклоническими средствами поддерживается в предварительно назначенных дозах. Терапию продолжают до исчезновения симптомов заболевания. Для предупреждения ухудшения состояния больных нельзя резко прекращать применение препарата. Необходимо постепенно снижать дозу на 1,2 г каждые 2–3 дня. Требуется каждые 6 мес назначать повторные курсы лечения, корригируя при этом дозу в зависимости от состояния пациента, до исчезновения или уменьшения выраженности болезни.

Применение у пациентов пожилого возраста. Коррекция дозы рекомендуется лицам пожилого возраста с диагностированными или подозреваемыми нарушениями функции почек (см. Дозирование у больных с нарушением функции почек). При длительном лечении в случае необходимости у таких пациентов необходимо контролировать клиренс креатинина с целью адекватной коррекции дозы.

Дозирование у больных с нарушением функции почек. Поскольку препарат выделяется из организма почками, следует соблюдать осторожность при лечении больных с почечной недостаточностью.

Увеличение Т ½ непосредственно связано с ухудшением функции почек и клиренса креатинина. Это также касается пациентов пожилого возраста, у которых выведение креатинина зависит от возраста. Интервал между приемами следует скорригировать на основании функции почек. Расчет дозы проводят на основе оценки клиренса креатинина у пациента по формуле:



Для женщин: клиренс креатинина ∙ 0,85.

Назначать лечение этим больным следует в зависимости от степени тяжести почечной недостаточности, соблюдая следующие рекомендации.



Клиренс креатинина,мл/мин Степень почечной недостаточности Доза >80 Нормальная функция почек Обычная доза, разделенная на 2–4 приема (введения) 50–79 Легкая 2/ 3 обычной дозы за 2–3 приема (введения) 30–49 Умеренная 1/ 3 обычной дозы за 2 приема (введения) <30 Тяжелая 1/ 6 обычной дозы – Терминальная стадия Противопоказано



Дозирование у больных с нарушением функции печени. Коррекции дозы не требуется только для больных с нарушением функции печени. В случае диагностированных или подозреваемых нарушений функции печени и почек коррекцию дозы проводить так, как указано в разделе «Дозирование у больных с нарушением функции почек».