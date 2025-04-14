Киев
Луцетам® таблетки (Lucetam® tablets)

Луцетам® таблетки (Lucetam® tablets)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 218 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
199,00 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
253,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
196,00 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
240,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
234,82
Экономия при брони: -12,19 грн
222,63 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
272,56
Экономия при брони: -13,61 грн
258,95 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
218,80 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
262,90 грн
Мелисса
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
198,00 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
268,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
222,11
Экономия при брони: -9,57 грн
212,54 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
280,37
Экономия при брони: -11,68 грн
268,69 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
105,50
Экономия при брони: -5,00 грн
100,50 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
210,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
195,00 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
246,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
232,40
Экономия при брони: -10,19 грн
222,21 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
273,49
Экономия при брони: -9,89 грн
263,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
212,40
Экономия при брони: -5,40 грн
207,00 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
268,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг флакон №60
Egis
188,04 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
203,50 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
249,50 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
229,58
Экономия при брони: -12,40 грн
217,18 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
292,48
Экономия при брони: -14,88 грн
277,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
219,83
Экономия при брони: -14,63 грн
205,20 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
268,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
223,00
Экономия при брони: -16,00 грн
207,00 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
268,80 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
230,62
Экономия при брони: -9,72 грн
220,90 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
239,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
228,66
Экономия при брони: -11,75 грн
216,91 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
281,11
Экономия при брони: -14,45 грн
266,66 грн
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