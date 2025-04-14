Луцетам® таблетки (Lucetam® tablets)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 218 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
234,82
Экономия при брони: -12,19 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
272,56
Экономия при брони: -13,61 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
222,11
Экономия при брони: -9,57 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
280,37
Экономия при брони: -11,68 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
105,50
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
232,40
Экономия при брони: -10,19 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
273,49
Экономия при брони: -9,89 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
212,40
Экономия при брони: -5,40 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
268,80 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг флакон №60
Egis
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
229,58
Экономия при брони: -12,40 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
292,48
Экономия при брони: -14,88 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
219,83
Экономия при брони: -14,63 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
268,80 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
223,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
268,80 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
230,62
Экономия при брони: -9,72 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
228,66
Экономия при брони: -11,75 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
281,11
Экономия при брони: -14,45 грн