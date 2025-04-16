Луцетам® таблетки (Lucetam® tablets)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 152 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
211,90 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
267,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
229,15
Экономия при брони: -13,78 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
278,68
Экономия при брони: -33,40 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
210,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
250,00
Экономия при брони: -35,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг флакон №60
Egis
189,09
Экономия при брони: -10,76 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
230,06
Экономия при брони: -25,77 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
282,58
Экономия при брони: -14,88 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг флакон №60
Egis
196,47
Экономия при брони: -29,07 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
236,61
Экономия при брони: -14,58 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
284,14
Экономия при брони: -16,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг флакон №60
Egis
189,68
Экономия при брони: -22,97 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
228,67
Экономия при брони: -12,67 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
287,69
Экономия при брони: -15,72 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
103,08
Экономия при брони: -5,58 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
139,38
Экономия при брони: -7,54 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
221,90
Экономия при брони: -23,30 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
267,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
116,95
Экономия при брони: -5,51 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
273,58
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг флакон №60
Egis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
113,52
Экономия при брони: -5,06 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
283,26
Экономия при брони: -12,58 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
226,70
Экономия при брони: -28,10 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
267,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг флакон №60
Egis
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг флакон №60
Egis
187,64
Экономия при брони: -17,45 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
234,01
Экономия при брони: -16,41 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
283,55
Экономия при брони: -15,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг флакон №60
Egis
187,69
Экономия при брони: -17,50 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
113,66
Экономия при брони: -5,20 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
279,44
Экономия при брони: -13,27 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
217,60
Экономия при брони: -19,00 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
267,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
115,65
Экономия при брони: -5,70 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
285,72
Экономия при брони: -23,13 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis