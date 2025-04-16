Луцетам® таблетки (Lucetam® tablets)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 110 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг флакон №60
Egis
194,32
Экономия при брони: -19,07 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
113,69
Экономия при брони: -4,25 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
277,00
Экономия при брони: -10,94 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
218,10
Экономия при брони: -11,00 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
267,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
232,06
Экономия при брони: -13,09 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
282,69
Экономия при брони: -15,95 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг флакон №60
Egis
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
211,90
Экономия при брони: -4,80 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
267,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
229,04
Экономия при брони: -13,35 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
281,82
Экономия при брони: -16,65 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
227,36
Экономия при брони: -16,14 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
286,06
Экономия при брони: -20,06 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
220,90
Экономия при брони: -13,80 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
267,50 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
228,90
Экономия при брони: -21,80 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
267,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
211,80 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
267,50 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
232,88
Экономия при брони: -26,76 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
287,12
Экономия при брони: -24,92 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг флакон №60
Egis
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
224,84
Экономия при брони: -13,29 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
283,96
Экономия при брони: -16,92 грн