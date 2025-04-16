Киев
Луцетам® таблетки (Lucetam® tablets)

Луцетам® таблетки (Lucetam® tablets)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 110 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг флакон №60
Egis
194,32
Экономия при брони: -19,07 грн
175,25 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
113,69
Экономия при брони: -4,25 грн
109,45 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
277,00
Экономия при брони: -10,94 грн
266,06 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
205,54 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
218,10
Экономия при брони: -11,00 грн
207,10 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
267,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
232,06
Экономия при брони: -13,09 грн
218,97 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
282,69
Экономия при брони: -15,95 грн
266,74 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг флакон №60
Egis
184,07 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
206,90 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
258,38 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
218,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
192,50 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
238,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
233,58 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
191,00 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
243,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
211,90
Экономия при брони: -4,80 грн
207,10 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
267,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
229,04
Экономия при брони: -13,35 грн
215,69 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
281,82
Экономия при брони: -16,65 грн
265,17 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
227,36
Экономия при брони: -16,14 грн
211,22 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
286,06
Экономия при брони: -20,06 грн
266,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
220,90
Экономия при брони: -13,80 грн
207,10 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
267,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
184,28 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
236,52 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
228,90
Экономия при брони: -21,80 грн
207,10 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
267,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
211,80 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
267,50 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
232,88
Экономия при брони: -26,76 грн
206,12 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
287,12
Экономия при брони: -24,92 грн
262,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг флакон №60
Egis
164,13 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
230,64 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
222,00 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
257,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
224,84
Экономия при брони: -13,29 грн
211,55 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
283,96
Экономия при брони: -16,92 грн
267,04 грн
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