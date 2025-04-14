Луцетам® таблетки (Lucetam® tablets)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 202 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг флакон №60
Egis
202,77
Экономия при брони: -21,02 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
231,74
Экономия при брони: -14,59 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
286,01
Экономия при брони: -19,74 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
231,76
Экономия при брони: -15,84 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
288,36
Экономия при брони: -19,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг флакон №60
Egis
196,42
Экономия при брони: -14,41 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
228,45
Экономия при брони: -38,17 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
293,56
Экономия при брони: -19,74 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
268,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
216,90
Экономия при брони: -16,30 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
226,55
Экономия при брони: -10,74 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
281,88
Экономия при брони: -13,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
232,17
Экономия при брони: -15,74 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
287,55
Экономия при брони: -18,96 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
226,50
Экономия при брони: -25,90 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
268,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг флакон №60
Egis
173,01
Экономия при брони: -5,96 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
224,75
Экономия при брони: -9,60 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
268,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
234,10
Экономия при брони: -22,06 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
284,85
Экономия при брони: -16,34 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг флакон №60
Egis
189,52
Экономия при брони: -23,43 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
235,84
Экономия при брони: -23,39 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
129,46
Экономия при брони: -7,12 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг флакон №60
Egis
194,33
Экономия при брони: -17,07 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
218,23
Экономия при брони: -9,57 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
280,58
Экономия при брони: -25,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
230,25
Экономия при брони: -13,82 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
285,17
Экономия при брони: -30,47 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
113,13
Экономия при брони: -4,17 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
278,94
Экономия при брони: -28,66 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
224,77
Экономия при брони: -12,57 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
283,72
Экономия при брони: -15,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
228,58
Экономия при брони: -26,71 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
258,56
Экономия при брони: -9,54 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг флакон №60
Egis
186,52
Экономия при брони: -8,66 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
227,57
Экономия при брони: -12,28 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
273,72
Экономия при брони: -14,02 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
229,11
Экономия при брони: -13,33 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
284,01
Экономия при брони: -36,23 грн