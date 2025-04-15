Луцетам® таблетки (Lucetam® tablets)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 181 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
212,70 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
268,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
212,70 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
287,64
Экономия при брони: -18,14 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
220,20
Экономия при брони: -20,00 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
268,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
219,90
Экономия при брони: -19,70 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
268,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
212,70 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
268,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг флакон №60
Egis
170,43
Экономия при брони: -11,60 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
230,77
Экономия при брони: -14,75 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
268,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг флакон №60
Egis
198,07
Экономия при брони: -23,32 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
226,67
Экономия при брони: -13,88 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
283,87
Экономия при брони: -17,52 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 53 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
221,30
Экономия при брони: -21,10 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
268,70 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
109,75
Экономия при брони: -9,65 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
221,40
Экономия при брони: -21,20 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
268,70 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
214,70
Экономия при брони: -14,50 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
268,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
226,50
Экономия при брони: -26,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
215,30
Экономия при брони: -15,10 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
268,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
268,70 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Старая, 1
0.9 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг флакон №60
Egis
191,70
Экономия при брони: -18,05 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
229,62
Экономия при брони: -13,40 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
276,18
Экономия при брони: -13,98 грн