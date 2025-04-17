Луцетам® таблетки (Lucetam® tablets)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 97 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг флакон №60
Egis
194,78
Экономия при брони: -25,40 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
229,34
Экономия при брони: -26,18 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
277,51
Экономия при брони: -14,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
222,80
Экономия при брони: -14,40 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
267,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
236,27
Экономия при брони: -32,42 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
286,30
Экономия при брони: -18,92 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
226,20
Экономия при брони: -17,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
219,30
Экономия при брони: -10,90 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
267,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
219,30
Экономия при брони: -10,90 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
267,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
232,56
Экономия при брони: -29,40 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
287,53
Экономия при брони: -16,71 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг флакон №60
Egis
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
116,70
Экономия при брони: -7,75 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
289,90
Экономия при брони: -19,48 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
109,65
Экономия при брони: -5,45 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
267,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг флакон №60
Egis
195,46
Экономия при брони: -26,47 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
223,54
Экономия при брони: -9,96 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
274,48
Экономия при брони: -11,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
230,19
Экономия при брони: -24,66 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
277,27
Экономия при брони: -15,07 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
109,65
Экономия при брони: -5,45 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
267,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
112,52
Экономия при брони: -7,59 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
287,02
Экономия при брони: -19,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
225,59
Экономия при брони: -22,17 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
140,74
Экономия при брони: -5,42 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
219,30
Экономия при брони: -10,90 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
267,50 грн