Все аптеки Украины
Активные вещества — “П”ПИРАЦЕТАМ (PIRACETAMUM)

ПИРАЦЕТАМ (PIRACETAMUM) Действующее вещество

Сортировка:
Найдено: 25 препаратов
Пирацетам-Дарница таблетки, 400 мг, контурная ячейковая упаковка, пачка, пачка, № 30; Дарница
Пирацетам-Дарница Таблетки, 400 мг, контурная ячейковая упаковка, пачка, пачка, № 30 Дарница
В 891 аптеке
от 36,30 грн
Цены в аптеках
Пирацетам-Дарница таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, контурная ячейковая упаковка, № 60; Дарница
Пирацетам-Дарница Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, контурная ячейковая упаковка, № 60 Дарница
В 826 аптеках
от 31,00 грн
Цены в аптеках
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800 мг, блистер, № 30; Egis
Луцетам® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800 мг, блистер, № 30 Egis
В 814 аптеках
от 101,26 грн
Цены в аптеках
Пирацетам-Дарница раствор для инъекций, 200 мг/мл, ампула, 5 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10; Дарница
Пирацетам-Дарница Раствор для инъекций, 200 мг/мл, ампула, 5 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Дарница
В 763 аптеках
от 50,90 грн
Цены в аптеках
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800 мг, № 30; UCB Pharma
Ноотропил Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800 мг, № 30 UCB Pharma
В 684 аптеках
от 104,40 грн
Цены в аптеках
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1200 мг, № 20; UCB Pharma
Ноотропил Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1200 мг, № 20 UCB Pharma
В 593 аптеках
от 140,56 грн
Цены в аптеках
Пирацетам капсулы, 0,4 г, № 60; Фармак
Пирацетам Капсулы, 0,4 г, № 60 Фармак
В 487 аптеках
от 76,00 грн
Цены в аптеках
Луцетам® раствор для инъекций, 1 г, ампула, 5 мл, блистер, блистер, № 10; Egis
Луцетам® Раствор для инъекций, 1 г, ампула, 5 мл, блистер, блистер, № 10 Egis
В 466 аптеках
от 121,10 грн
Цены в аптеках
Пирацетам таблетки, 400 мг, блистер, № 60; Красная звезда
Пирацетам Таблетки, 400 мг, блистер, № 60 Красная звезда
В 371 аптеке
от 66,65 грн
Цены в аптеках
Пирацетам раствор для инъекций, 20 %, ампула, 10 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10; Фармак
Пирацетам Раствор для инъекций, 20 %, ампула, 10 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10 Фармак
В 361 аптеке
от 54,80 грн
Цены в аптеках
Пирацетам раствор для инъекций, 200 мг/мл, ампула, 5 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10; Корпорация Артериум
Пирацетам Раствор для инъекций, 200 мг/мл, ампула, 5 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Корпорация Артериум
В 331 аптеке
от 55,86 грн
Цены в аптеках
Пирацетам таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, блистер, № 60; Корпорация Артериум
Пирацетам Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, блистер, № 60 Корпорация Артериум
В 324 аптеках
от 33,93 грн
Цены в аптеках
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1200 мг, блистер, № 20; Egis
Луцетам® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1200 мг, блистер, № 20 Egis
В 316 аптеках
от 168,25 грн
Цены в аптеках
Ноотропил раствор для инъекций, 200 мг/мл, ампула, 5 мл, № 12; UCB Pharma
Ноотропил Раствор для инъекций, 200 мг/мл, ампула, 5 мл, № 12 UCB Pharma
В 312 аптеках
от 177,30 грн
Цены в аптеках
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, флакон, № 60; Egis
Луцетам® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, флакон, № 60 Egis
В 234 аптеках
от 128,16 грн
Цены в аптеках
Пирацетам раствор для инъекций, 20 %, ампула, 5 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10; Фармак
Пирацетам Раствор для инъекций, 20 %, ампула, 5 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10 Фармак
В 117 аптеках
от 83,61 грн
Цены в аптеках
Луцетам® раствор для инъекций, 3 г, ампула, 15 мл, блистер, блистер, № 4; Egis
Луцетам® Раствор для инъекций, 3 г, ампула, 15 мл, блистер, блистер, № 4 Egis
В 46 аптеках
от 230,83 грн
Цены в аптеках
Пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 60; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пирацетам Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 60 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 38 аптеках
от 32,95 грн
Цены в аптеках
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций, 200 мг/мл, ампула, 10 мл, в картонной коробке, в карт. коробке, № 10; Корпорация Здоровье
Пирацетам-Здоровье Раствор для инъекций, 200 мг/мл, ампула, 10 мл, в картонной коробке, в карт. коробке, № 10 Корпорация Здоровье
В 13 аптеках
от 56,52 грн
Цены в аптеках
Пирацетам раствор для инъекций, 200 мг/мл, ампула, 5 мл, блистер, блистер, № 10; Лекхим-Харьков
Пирацетам Раствор для инъекций, 200 мг/мл, ампула, 5 мл, блистер, блистер, № 10 Лекхим-Харьков
В 10 аптеках
от 62,50 грн
Цены в аптеках
Пирацетам-Здоровье раствор для инъекций, 200 мг/мл, ампула, 5 мл, в блистере в коробке, в блистере в коробке, № 10; Корпорация Здоровье
Пирацетам-Здоровье Раствор для инъекций, 200 мг/мл, ампула, 5 мл, в блистере в коробке, в блистере в коробке, № 10 Корпорация Здоровье
В 8 аптеках
от 32,00 грн
Цены в аптеках
Торацетам раствор для инъекций, 200 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10; ООО "Фармасел"
Торацетам Раствор для инъекций, 200 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10 ООО "Фармасел"
В 5 аптеках
от 124,68 грн
Цены в аптеках
Пирацетам таблетки, 200 мг, блистер, № 60; Красная звезда
Пирацетам Таблетки, 200 мг, блистер, № 60 Красная звезда
В 23 аптеках других городов
от 38,40 грн
Цены в других городах
Луцетам® раствор для инъекций, 3 г, ампула, 15 мл, блистер, блистер, № 20; Egis
Луцетам® Раствор для инъекций, 3 г, ампула, 15 мл, блистер, блистер, № 20 Egis
В 1 аптеке других городов
от 793,51 грн
Цены в других городах
Пирацетам раствор для инъекций, 20 %, ампула, 20 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10; Фармак
Пирацетам Раствор для инъекций, 20 %, ампула, 20 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10 Фармак
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, таблетки п/о, капсулы, р-р для перорального применения, р-р для инъекций, р-р для инфузий.
ПИРАЦЕТАМ (PIRACETAMUM)
CAS №: 7491-74-9 C6H10N2O2
USPDDN: 2-оксо-1-пирролидинацетамид.
Форма выпуска: таблетки, таблетки п/о, капсулы, р-р для перорального применения, р-р для инъекций, р-р для инфузий.

пирацетам — ноотропное средство. Оказывает положительное влияние на метаболические процессы и кровообращение головного мозга. Стимулирует окислительно-восстановительные процессы, усиливает утилизацию глюкозы, улучшает регионарный кровоток в ишемизированных участках мозга, увеличивает его энергетический потенциал, что приводит к повышению устойчивости тканей мозга при гипоксии и токсических воздействиях. Способствует консолидации памяти, улучшает процессы обучения, восстанавливает и стабилизирует нарушенные функции мозга.

взрослые: симптоматическое лечение психоорганического синдрома, который сопровождается снижением памяти, головокружением, снижением концентрации внимания; лечение головокружения и связанных с ним нарушений равновесия, за исключением головокружения вазомоторного и психического происхождения; лечение кортикальной миоклонии как монопрепарат или в составе комплексной терапии; в составе комплексной терапии серповидно-клеточной анемии для уменьшения проявлений вазоокклюзионного криза.
Дети: лечение диcлексии у детей в возрасте старше 8 лет в сочетании с другими надлежащими методами, включая логопедию; лечение кортикальной миоклонии как монопрепарат или в составе комплексной терапии; в составе комплексной терапии серповидно-клеточной анемии у детей в возрасте от 3 лет для уменьшения проявлений вазоокклюзионного криза.

для взрослых суточная доза составляет — 30–160 мг/кг массы тела (кратность применения — 2–3 раза в сутки).
Препарат применяют в/в (вводят медленно на протяжении нескольких минут), начиная с 2–4 г и быстро доводя дозу до 4–6 г/сут. После улучшения состояния переходят на пероральное применение.
Лечение психоорганического синдрома. Рекомендуемая суточная доза составляет 2,4–4,8 г. Обычно дозу распределяют на 2–3 приема.
Лечение кортикальной миоклонии. Начальная суточная доза обычно составляет 7,2 г, которую на протяжении 3–4 дней повышают до 24 г/сут. Суточная доза распределяется на 3–4 приема (2–3 введения для инъекционного р-ра). Если терапевтический эффект слабый или отсутствует — продолжают применять препарат в той же дозе до 7 сут. Если за этот период не получено желаемого терапевтического эффекта, лечение пирацетамом следует прекратить и назначить другие антимиоклонические средства. При достижении необходимого терапевтического эффекта терапию продолжают до исчезновения симптомов заболевания. Для предупреждения ухудшения состояния больных нельзя резко прекращать применение препарата. Необходимо постепенно снижать дозу на 1–2 г каждые 2 дня (каждые 3–4 дня в случае синдрома Ланца — Адамса). При применении во время лечения других антимиоклонических средств дозу пирацетама не снижают, но, в зависимости от клинической картины, дозирование других препаратов может снижаться, если это возможно. Больным с острыми спонтанными приступами необходимо каждые 6 мес назначать повторные курсы лечения препаратом, корригируя при этом дозу в зависимости от состояния пациента, до исчезновения или уменьшения проявлений болезни.
Лечение головокружения и связанных с ним нарушений равновесия. Рекомендуемая суточная доза составляет 2,4–4,8 г. Обычно дозу распределяют на 2–3 приема.
В составе комплексной терапии серповидно-клеточной анемии для уменьшения проявлений вазоокклюзионного криза применяют в дозе 300 мг/кг массы тела, распределенной на 4 введения.
Применение у детей
В составе комплексной терапии диcлексии. Применяют у детей в возрасте старше 8 лет. Суточная доза составляет обычно 3,2 г, распределенная на 2 приема.
В составе комплексной терапии серповидно-клеточной анемии для уменьшения проявлений вазоокклюзионного криза. Применяют у детей в возрасте от 3 лет в дозе 300 мг/кг массы тела, распределенной на 4 введения.

повышенная чувствительность к пирацетаму или производным пирролидона. Острое нарушение мозгового кровообращения (геморрагический инсульт). Терминальная стадия почечной недостаточности (при клиренсе креатинина <20 мл/мин). Хорея Хантингтона. Для р-ра — период беременности и кормления грудью. Детский возраст до 8 лет.

повышенная раздражительность, беспокойство, нарушение сна, диспептические явления, у больных пожилого возраста могут усиливаться симптомы коронарной недостаточности (следует снизить дозу или прекратить прием пирацетама). Иногда наблюдаются аллергические реакции.