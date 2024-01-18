ПИРАЦЕТАМ (PIRACETAMUM)

для взрослых суточная доза составляет — 30–160 мг/кг массы тела (кратность применения — 2–3 раза в сутки).

Препарат применяют в/в (вводят медленно на протяжении нескольких минут), начиная с 2–4 г и быстро доводя дозу до 4–6 г/сут. После улучшения состояния переходят на пероральное применение.

Лечение психоорганического синдрома. Рекомендуемая суточная доза составляет 2,4–4,8 г. Обычно дозу распределяют на 2–3 приема.

Лечение кортикальной миоклонии. Начальная суточная доза обычно составляет 7,2 г, которую на протяжении 3–4 дней повышают до 24 г/сут. Суточная доза распределяется на 3–4 приема (2–3 введения для инъекционного р-ра). Если терапевтический эффект слабый или отсутствует — продолжают применять препарат в той же дозе до 7 сут. Если за этот период не получено желаемого терапевтического эффекта, лечение пирацетамом следует прекратить и назначить другие антимиоклонические средства. При достижении необходимого терапевтического эффекта терапию продолжают до исчезновения симптомов заболевания. Для предупреждения ухудшения состояния больных нельзя резко прекращать применение препарата. Необходимо постепенно снижать дозу на 1–2 г каждые 2 дня (каждые 3–4 дня в случае синдрома Ланца — Адамса). При применении во время лечения других антимиоклонических средств дозу пирацетама не снижают, но, в зависимости от клинической картины, дозирование других препаратов может снижаться, если это возможно. Больным с острыми спонтанными приступами необходимо каждые 6 мес назначать повторные курсы лечения препаратом, корригируя при этом дозу в зависимости от состояния пациента, до исчезновения или уменьшения проявлений болезни.

Лечение головокружения и связанных с ним нарушений равновесия. Рекомендуемая суточная доза составляет 2,4–4,8 г. Обычно дозу распределяют на 2–3 приема.

В составе комплексной терапии серповидно-клеточной анемии для уменьшения проявлений вазоокклюзионного криза применяют в дозе 300 мг/кг массы тела, распределенной на 4 введения.

Применение у детей

В составе комплексной терапии диcлексии. Применяют у детей в возрасте старше 8 лет. Суточная доза составляет обычно 3,2 г, распределенная на 2 приема.

В составе комплексной терапии серповидно-клеточной анемии для уменьшения проявлений вазоокклюзионного криза. Применяют у детей в возрасте от 3 лет в дозе 300 мг/кг массы тела, распределенной на 4 введения.