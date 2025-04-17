Луцетам® таблетки (Lucetam® tablets)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 80 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
219,50
Экономия при брони: -11,70 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
267,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
222,64
Экономия при брони: -6,68 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
218,50
Экономия при брони: -10,70 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
267,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
217,40
Экономия при брони: -9,60 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
267,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг флакон №60
Egis
196,13
Экономия при брони: -30,74 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
233,43
Экономия при брони: -15,52 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
287,79
Экономия при брони: -19,18 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
224,80
Экономия при брони: -17,00 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
267,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
229,24
Экономия при брони: -14,02 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
288,40
Экономия при брони: -18,12 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
217,70 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
267,50 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
228,38
Экономия при брони: -9,62 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
280,18
Экономия при брони: -12,16 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
217,80
Экономия при брони: -10,00 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
267,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
232,41
Экономия при брони: -15,33 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
270,97
Экономия при брони: -12,01 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
228,72
Экономия при брони: -15,37 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
287,36
Экономия при брони: -18,38 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
217,70 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
267,50 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
228,20
Экономия при брони: -8,34 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
135,78
Экономия при брони: -4,94 грн