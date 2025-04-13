Луцетам® таблетки (Lucetam® tablets)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 186 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
106,58
Экономия при брони: -3,94 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
285,32
Экономия при брони: -10,44 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
217,81
Экономия при брони: -17,17 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
287,18
Экономия при брони: -19,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
109,65
Экономия при брони: -4,90 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг флакон №60
Egis
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
109,65
Экономия при брони: -4,90 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
268,80 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг флакон №60
Egis
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
229,10
Экономия при брони: -13,42 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
268,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг флакон №60
Egis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
212,80 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
277,27
Экономия при брони: -13,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
226,95
Экономия при брони: -12,60 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
287,73
Экономия при брони: -17,84 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг флакон №60
Egis
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
221,50
Экономия при брони: -12,00 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
268,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг флакон №60
Egis
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis