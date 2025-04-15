Луцетам® таблетки (Lucetam® tablets)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 179 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
211,90 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
262,00
Экономия при брони: -28,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
115,42
Экономия при брони: -4,97 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
267,60 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
228,38
Экономия при брони: -12,10 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
281,80
Экономия при брони: -14,64 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг флакон №60
Egis
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
267,60 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
212,00
Экономия при брони: -25,00 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
252,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
212,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
252,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
211,90 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
267,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
228,65
Экономия при брони: -10,98 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
270,04
Экономия при брони: -10,29 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
216,30
Экономия при брони: -12,10 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг флакон №60
Egis
198,87
Экономия при брони: -29,00 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
232,54
Экономия при брони: -12,85 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
275,68
Экономия при брони: -15,37 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
211,90 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
278,76
Экономия при брони: -10,94 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
227,50
Экономия при брони: -11,77 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
275,62
Экономия при брони: -14,01 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
219,82
Экономия при брони: -32,82 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
267,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
233,23
Экономия при брони: -10,07 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
276,91
Экономия при брони: -11,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
233,13
Экономия при брони: -16,15 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
299,33
Экономия при брони: -20,87 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
229,39
Экономия при брони: -11,81 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
293,31
Экономия при брони: -14,86 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
212,00
Экономия при брони: -25,00 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
252,00
Экономия при брони: -6,00 грн