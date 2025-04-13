Луцетам® таблетки (Lucetam® tablets)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 688 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг флакон №60
Egis
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг флакон №60
Egis
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
225,00
Экономия при брони: -16,40 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
217,80
Экономия при брони: -9,90 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
268,80 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
318,35
Экономия при брони: -48,39 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг флакон №60
Egis
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг флакон №60
Egis
174,95
Экономия при брони: -26,59 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
244,05
Экономия при брони: -37,09 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
218,80 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
279,12
Экономия при брони: -12,44 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг флакон №60
Egis
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
256,47
Экономия при брони: -38,98 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
283,04
Экономия при брони: -20,16 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
230,25
Экономия при брони: -13,80 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
277,67
Экономия при брони: -17,42 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
219,50
Экономия при брони: -11,60 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
268,80 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis