Киев
Луцетам® таблетки (Lucetam® tablets)

Луцетам® таблетки (Lucetam® tablets)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 688 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
198,50 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
245,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг флакон №60
Egis
185,10 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
198,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
198,50 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
243,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
178,12 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг флакон №60
Egis
179,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
225,00
Экономия при брони: -16,40 грн
208,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
217,80
Экономия при брони: -9,90 грн
207,90 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
268,80 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
318,35
Экономия при брони: -48,39 грн
269,96 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
195,00 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
238,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг флакон №60
Egis
178,38 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг флакон №60
Egis
174,95
Экономия при брони: -26,59 грн
148,36 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
244,05
Экономия при брони: -37,09 грн
206,96 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
218,80 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
279,12
Экономия при брони: -12,44 грн
266,68 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг флакон №60
Egis
170,75 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
190,18 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
228,78 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
256,47
Экономия при брони: -38,98 грн
217,49 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
283,04
Экономия при брони: -20,16 грн
262,88 грн
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
235,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
197,00 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
239,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
230,25
Экономия при брони: -13,80 грн
216,45 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
277,67
Экономия при брони: -17,42 грн
260,25 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
219,50
Экономия при брони: -11,60 грн
207,90 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
268,80 грн
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
192,10 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
235,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
198,50 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
244,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг блистер №30
Egis
199,50 грн
Луцетам® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1200 мг блистер №20
Egis
238,50 грн
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