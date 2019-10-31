в связи с большим T ½ амиодарон может вызывать эффекты взаимодействия с другими препаратами даже через несколько месяцев после прекращения его применения.

Противопоказано одновременное применение препарата Амиокордин с лекарственными средствами, которые могут вызывать пароксизмальную желудочковую тахикардию по типу трепетания/мерцания:

- антиаритмические препараты IА класса (хинидин, гидрохинидин, дизопирамид);

- антиаритмические препараты III класса (дофетилид, ибутилид, соталол);

- бепридил, цизаприд, дифеманил, эритромицин (в/в), мизоластин, винкамин (в/в), моксифлоксацин, спирамицин (в/в);

- сультоприд.

При одновременном применении с амиодароном повышается риск развития желудочковых аритмий, особенно пароксизмальной тахикардии по типу трепетания/мерцания.

Не рекомендуется комбинированная терапия с нижеуказанными препаратами

Циклоспорин: повышение уровня циркулирующего в плазме крови циклоспорина в связи со снижением его метаболизма в печени — риск возникновения нефротоксического эффекта.

Рекомендуется определять концентрацию циклоспорина в сыворотке крови, контролировать функцию почек и корригировать его дозу как во время лечения амиодароном, так и после его завершения.

В связи с риском брадикардии (резистентной к атропину), артериальной гипотензии, нарушения проводимости и снижения ударного объема крови необходимо соблюдать осторожность при общей анестезии.

Инъекционная форма дилтиазема: риск развития брадикардии и AV-блокады. В случае необходимости применения такой комбинации следует тщательно наблюдать за состоянием пациента и проводить постоянный ЭКГ-контроль.

Галофантрин, пентамидин, люмефантрин: повышается риск развития желудочковых аритмий, особенно пароксизмальной тахикардии по типу трепетания/мерцания. По возможности отменить препараты, не являющиеся антибактериальными, которые провоцируют пароксизмальную тахикардию по типу трепетания/мерцания. В случае необходимости такой комбинации следует проводить предварительный контроль интервала Q–T и постоянный ЭКГ-контроль.

Нейролептики, которые повышают риск развития пароксизмальной тахикардии по типу трепетания/мерцания: некоторые фенотиазиновые нейролептики (хлорпромазин, левомепромазин, тиоридазин, трифлуоперазин), бензамиды (амисульприд, сульпирид, тиаприд, вералиприд), бутирофеноны (дроперидол, галоперидол) и другие нейролептики (пимозид).

При одновременном применении с амиодароном повышается риск развития желудочковой аритмии, особенно пароксизмальной тахикардии по типу трепетания/мерцания.

Не рекомендовано одновременно назначать амиодарон со слабительными средствами стимулирующего действия, поскольку они повышают риск гипокалиемии и желудочковой аритмии.

Ввиду повышенного риска развития желудочковой аритмии не рекомендуется одновременное назначение амиодарона и слабительных средств стимулирующего действия, поскольку они повышают риск гипокалиемии.

С осторожностью назначать препарат Амиокордин в комбинации с нижеуказанными препаратами

Пероральные антикоагулянты: в связи с повышением концентрации антикоагулянтов в плазме крови — усиление антикоагулянтного эффекта и повышение риска кровотечения. Необходимо чаще контролировать уровень протромбина крови и показатель МНО, а также корригировать дозу пероральных антикоагулянтов в период лечения амиодароном и после его отмены.

Блокаторы β-адренорецепторов, кроме соталола (комбинация противопоказана) и эсмолола (комбинация, требующая осторожности в применении): риск нарушения сократительной способности миокарда, функции автоматизма и проводимости (угнетение симпатических компенсаторных механизмов). Необходим клинический и ЭКГ-контроль состояния больного.

Блокаторы β-адренорецепторов, применяемые при сердечной недостаточности (бисопролол, карведилол, метопролол): нарушение функции автоматизма и проводимости (синергизм эффектов) с риском чрезмерной брадикардии. Существует повышенный риск развития желудочковой аритмии, в частности пароксизмальной тахикардии по типу трепетания/мерцания. Необходим регулярный клинический и ЭКГ-контроль состояния пациента.

Сердечные гликозиды: при сочетанном применении с сердечными гликозидами возможны нарушения автоматизма (в виде значительной брадикардии) и нарушение AV-проводимости, а также повышение концентрации дигоксина в сыворотке крови (в связи со снижением его выведения). При приеме амиодарона необходимо контролировать уровень дигоксина в крови, показатели ЭКГ и при необходимости снизить дозу дигоксина (на 1/ 2 ) или отменить его.

Пероральная форма дилтиазема: риск развития брадикардии и AV-блокады сердца, особенно у пациентов пожилого возраста. Необходим ЭКГ-контроль и клиническое наблюдение состояния больного.

Эсмолол: нарушение сократительной способности сердца, функции автоматизма и проводимости (угнетаются компенсаторные механизмы симпатической нервной системы). Необходим ЭКГ- и клинический контроль состояния пациента.

Препараты, которые могут обусловить гипокалиемию:

- диуретики, способствующие выведению калия (моно- или в комбинации);

- глюкокортикоиды (системные);

- амфотерицин B (в/в);

- синтетический кортикотропин (тетракозактид).

Необходим ЭКГ- и клинический контроль состояния больного и лабораторное обследование.

Гипокалиемия может быть причиной дополнительного удлинения интервала Q–T и повысить риск желудочковой аритмии, включая полиморфную желудочковую тахикардию по типу трепетания/мерцания. В случае необходимости одновременного назначения амиодарона и указанных выше лекарственных средств, следует контролировать интервал Q–T и компенсировать возможную гипокалиемию путем дополнительного введения калия. При желудочковой тахикардии по типу трепетания/мерцания не рекомендуется применение антиаритмических препаратов. При необходимости пациенту можно применить временный кардиостимулятор и ввести в/в р-р магния сульфата.

Лидокаин: риск повышения концентрации лидокаина в плазме крови с возможностью развития побочных неврологических и сердечных эффектов в связи со сниженим его печеночного метаболизма под действием амиодарона. Необходимы клинический и ЭКГ-контроль состояния пациента, при необходимости — контроль уровня концентрации лидокаина в плазме крови или коррекция дозы лидокаина во время применения амиодарона и после его отмены.

Орлистат: риск снижения концентрации амиодарона в плазме крови и его активного метаболита.

Необходимо клиническое и в случае необходимости ЭКГ-наблюдение состояния пациента.

Фенитоин (и, вероятно, фосфенитоин): повышение концентрации фенитоина в плазме крови с признаками его передозировки, особенно неврологическими (в связи со снижением метаболизма фенитоина в печени). Требуется клиническое наблюдение, контроль концентрации фенитоина в плазме крови и при необходимости — коррекция дозы.

Симвастатин: повышение риска развития побочных эффектов (в зависимости от дозы), таких как рабдомиолиз (в связи со снижением метаболизма симвастатина в печени). Доза симвастатина не должна превышать 20 мг/сут. Если при такой дозе невозможно достичь терапевтического эффекта, необходимо применять другой статин, не имеющий указанного взаимодействиея.

Комбинации, которые следует принимать во внимание

Средства, которые могут явиться причиной брадикардии: блокаторы кальциевых каналов, которые служат причиной брадикардии (верапамил), блокаторы β-адренорецепторов (кроме соталола), клонидин, гуанфацин, препараты дигиталиса, мефлохин, антихолинэстеразные препараты (донепезил, галантамин, ривастигмин, такрин, амбеноним, пиридостигмин, неостигмин), пилокарпин — риск чрезмерной брадикардии (кумулятивный эффект).

У пациентов, которым вводили амиодарон в/в, часто наблюдались случаи острого респираторного дистресс-синдрома, имеющие иногда летальный исход. Это может быть реакцией в ответ на введение кислорода в высоких концентрациях, поэтому требуется осторожность при использовании кислородной терапии в послеоперационный период. Перед запланированной операцией следует предупредить анестезиолога о том, что пациент принимает амиодарон.

В литературе есть лишь два сообщения о взаимодействии во время инфузии амиодарона. У одного пациента наблюдались судороги при одновременном применении амиодарона и лидокаина в связи с повышенным уровнем лидокаина в сыворотке крови. У другого пациента наблюдалось нарушение функции почек при параллельном применении амиодарона и циклоспорина в связи со снижением выделения циклоспорина (на 50%). Таким образом, при сочетанном применении инфузий амиодарона и циклоспорина необходимо часто контролировать уровни циклоспорина в сыворотке крови.

Были отдельные сообщения о миопатии/рабдомиолизе во время параллельного лечения амиодароном и симвастатином в высоких дозах.

