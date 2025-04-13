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Амиокордин
®
(Amiokordin)
Амиокордин
®
(Amiokordin)
Харьков
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чутово, ул. Полтавский Шлях, 106
84.1 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
175,84
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Берестин, ул. Полтавская, 91
89.7 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
105,50
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ахтырка, ул. Победы, 11
102.3 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
197,60
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
102.4 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
97,91
Экономия при брони:
-3,70 грн
94,21
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
102.5 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
70,33
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Изюм, ул. Старопочтовая, 16
116.2 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
170,99
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 49 мин
Полтава, ул. Мира, 9
127.8 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
171,82
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 19 мин
Полтава, ул. Мира, 7
127.9 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
103,06
Экономия при брони:
-5,84 грн
97,22
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 19 мин
Полтава, ул. Небесной Сотни, 79-А
128.3 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
85,66
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 49 мин
Полтава, ул. Ивасюка Владимира, 15
128.4 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
85,93
грн
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Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
171,24
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
128.8 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
119,95
Экономия при брони:
-6,13 грн
113,82
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется через 49 мин
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
128.8 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
105,20
грн
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Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
208,10
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 49 мин
Полтава, ул. Соборности, 77
130.6 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
97,90
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется через 49 мин
Полтава, ул. Европейская, 60-А
130.8 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
109,80
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 49 мин
Полтава, ул. Европейская, 66
131.3 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
171,63
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 49 мин
Полтава, ул. Кагамлика, 64-А
131.6 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
196,90
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 49 мин
Полтава, ул. Европейская, 86-А
131.6 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
171,88
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 19 мин
Полтава, ул. Европейская, 147
131.8 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
175,84
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 49 мин
Полтава, ул. Гожулянская, 4-Н
132.9 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
171,85
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 49 мин
Полтава, ул. Алмазная, 5
133.2 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
96,12
Экономия при брони:
-4,90 грн
91,22
грн
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Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
191,29
Экономия при брони:
-10,51 грн
180,78
грн
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