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Амиокордин
®
(Amiokordin)
Амиокордин
®
(Amiokordin)
Днепр
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Закрыто
Открывается в 07:00
Царичанка, ул. Центральная, 109-А
63.7 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
171,94
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 1/1-А
65.4 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
206,30
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 17 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 16
67.9 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
131,77
Экономия при брони:
-6,80 грн
124,97
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 17 мин
Запорожье, просп. Соборный, 218
68.0 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
64,38
Экономия при брони:
-2,16 грн
62,22
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33
70.9 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
71,22
Экономия при брони:
-2,72 грн
68,50
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
71.2 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
99,87
Экономия при брони:
-6,89 грн
92,98
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 30
71.2 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
67,56
Экономия при брони:
-5,44 грн
62,12
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется через 17 мин
Запорожье, ул. Сорочинская, 11
71.6 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
157,06
Экономия при брони:
-2,12 грн
154,94
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 17 мин
Запорожье, перек. Юбилейный / Героев 93-й Бригады, 24/1
71.8 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
100,34
Экономия при брони:
-3,61 грн
96,73
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
71.9 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
119,88
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
73.1 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
109,87
Экономия при брони:
-3,97 грн
105,90
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 3
75.9 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
34,64
Экономия при брони:
-1,99 грн
32,65
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Запорожье, ул. Космическая, 96
76.9 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
70,72
Экономия при брони:
-3,88 грн
66,85
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 17 мин
Запорожье, ул. Космическая, 98
77.0 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
35,12
Экономия при брони:
-2,50 грн
32,62
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
77.6 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
69,37
грн
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Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Марганец, ул. Киевская, 147
94.3 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
70,26
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Марганец, ул. Бульварная, 27
94.4 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
139,09
Экономия при брони:
-9,13 грн
129,97
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 47 мин
Кобеляки, ул. Миллионная, 16/2
94.5 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
69,40
грн
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Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
171,24
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Княжеская, 83-В
105.6 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
106,70
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется через 17 мин
Берестин, ул. Полтавская, 91
107.2 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
105,50
грн
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