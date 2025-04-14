Киев
Амиокордин® (Amiokordin)

Амиокордин® (Amiokordin)

Днепр (адрес не указан)
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В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Царичанка, ул. Центральная, 109-А
63.7 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
171,94 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 1/1-А
65.4 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
206,30 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 17 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 16
67.9 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
131,77
Экономия при брони: -6,80 грн
124,97 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 17 мин
Запорожье, просп. Соборный, 218
68.0 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
64,38
Экономия при брони: -2,16 грн
62,22 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33
70.9 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
71,22
Экономия при брони: -2,72 грн
68,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
71.2 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
99,87
Экономия при брони: -6,89 грн
92,98 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 30
71.2 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
67,56
Экономия при брони: -5,44 грн
62,12 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 17 мин
Запорожье, ул. Сорочинская, 11
71.6 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
157,06
Экономия при брони: -2,12 грн
154,94 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 17 мин
Запорожье, перек. Юбилейный / Героев 93-й Бригады, 24/1
71.8 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
100,34
Экономия при брони: -3,61 грн
96,73 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
71.9 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
119,88 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
73.1 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
109,87
Экономия при брони: -3,97 грн
105,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 3
75.9 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
34,64
Экономия при брони: -1,99 грн
32,65 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Запорожье, ул. Космическая, 96
76.9 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
70,72
Экономия при брони: -3,88 грн
66,85 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 17 мин
Запорожье, ул. Космическая, 98
77.0 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
35,12
Экономия при брони: -2,50 грн
32,62 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
77.6 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
69,37 грн
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Марганец, ул. Киевская, 147
94.3 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
70,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Марганец, ул. Бульварная, 27
94.4 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
139,09
Экономия при брони: -9,13 грн
129,97 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 47 мин
Кобеляки, ул. Миллионная, 16/2
94.5 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
69,40 грн
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
171,24 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Княжеская, 83-В
105.6 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
106,70 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 17 мин
Берестин, ул. Полтавская, 91
107.2 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
105,50 грн
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