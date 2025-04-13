Киев (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
101,09
Экономия при брони: -7,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
210,49
Экономия при брони: -11,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
33,39
Экономия при брони: -1,98 грн
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
99,22
Экономия при брони: -6,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
106,35
Экономия при брони: -7,00 грн
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
137,19
Экономия при брони: -6,79 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, дорога Набережно-Рыбальская, 3
3.3 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.6 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
3.6 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Политехническая, 25/29
4.1 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
33,36
Экономия при брони: -2,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Соломенская, 14
4.4 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
103,28
Экономия при брони: -5,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 196
4.9 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
76,17
Экономия при брони: -5,37 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 24
4.9 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
107,99
Экономия при брони: -8,33 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
5.7 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
202,19
Экономия при брони: -15,82 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Полка Азов, 28
5.7 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Энтузиастов, 13-А
5.8 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
202,19
Экономия при брони: -15,82 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Тычины Павла, 3
5.9 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
32,90
Экономия при брони: -2,03 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 4
5.9 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 13-А
6.1 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
99,08
Экономия при брони: -4,41 грн