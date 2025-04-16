Киев
Амиокордин® (Amiokordin)

Амиокордин® (Amiokordin)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 166 аптеках в Николаев
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
175,13 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
32,97 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 149
4.0 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
171,75 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Богоявленский, 311/5
8.6 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
104,61
Экономия при брони: -5,58 грн
99,03 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Самойловича, 35-Д/1
8.8 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
211,66
Экономия при брони: -13,57 грн
198,09 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Богоявленский, 340
9.1 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
172,51 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Новая Одесса, ул. Центральная, 225
44.9 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
134,06 грн
Аптека твоей родини
Открыто
Закроется в 17:00
Херсон, ул. Университетская, 161
59.3 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
86,01 грн
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
171,94 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Вознесенск, ул. Героев Украины, 16/101
88.1 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
171,94 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 19:00
Новый Буг, ул. Харчука, 5-А
93.5 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
201,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Доманевка, ул. Центральная, 47
107.8 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
70,34 грн
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
167,68 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Генуэзская, 3-Б
108.5 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
105,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Добровольцев, 10/2
108.6 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
130,47
Экономия при брони: -6,81 грн
123,65 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Усатово, ул. Леси Украинки, 151
110.3 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
87,35 грн
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
171,24 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
110.5 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
85,87 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Лиманка, ж/м Радужный, 15/3
113.8 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
197,40 грн
Аптека enter
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
113.9 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
32,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 7
115.7 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
87,92 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 12
116.0 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
171,63 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Черноморск, ул. Парковая, 34-А
123.6 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
87,89 грн
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