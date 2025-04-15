Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Запорожье
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
3.6 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
109,87
Экономия при брони: -3,97 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 218
4.8 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
65,29
Экономия при брони: -3,11 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Металлургов, 16
4.8 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
134,25
Экономия при брони: -9,26 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 3
6.5 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
36,20
Экономия при брони: -1,76 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Космическая, 96
7.7 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
74,55
Экономия при брони: -4,09 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Космическая, 98
7.8 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
35,88
Экономия при брони: -1,40 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
8.4 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Запорожье, перек. Юбилейный / Героев 93-й Бригады, 24/1
9.7 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
101,57
Экономия при брони: -4,84 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33
9.9 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
69,07
Экономия при брони: -2,30 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 30
10.0 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
67,56
Экономия при брони: -5,84 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
10.0 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
98,34
Экономия при брони: -5,42 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Сорочинская, 11
10.8 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
157,06
Экономия при брони: -3,12 грн
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Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Марганец, ул. Бульварная, 27
45.1 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
143,29
Экономия при брони: -6,31 грн
Не болей
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
61.1 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
34,65
Экономия при брони: -1,62 грн
Мед-сервис
Никополь, ул. Княжеская, 83-В
65.3 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
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Закроется через 45 мин
Никополь, ул. Усова, 20-А
65.8 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
110,10
Экономия при брони: -4,21 грн
Аптека низких цен
Покров, ул. Джонсона Бориса, 16/1
81.0 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
101,27
Экономия при брони: -4,95 грн
Аптека копейка
Покров, ул. Центральная, 25
82.2 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
206,46
Экономия при брони: -12,33 грн