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Амиокордин
®
(Amiokordin)
Амиокордин
®
(Amiokordin)
Винница
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Казатин, ул. Орлика Филиппа, 12-Б
59.0 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
184,49
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Погребище, ул. Винницкая, 12-Б
61.8 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
86,01
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 106
67.6 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
171,85
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Ладыжин, ул. Строителей, 15
81.8 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
133,78
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, пл. Черновола Вячеслава, 2
101.2 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
172,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, ул. Полтавская, 85
101.5 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
171,71
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 65
101.8 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
126,55
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, ул. Киевская, 15
101.9 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
128,23
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, просп. Независимости, 287
102.4 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
85,82
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 19-А
111.8 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
131,80
грн
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Джерела здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
111.9 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
65,17
грн
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Аптека низких цен
Красилов, ул. Грушевского, 61-Б
119.4 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
200,10
Экономия при брони:
-11,04 грн
189,06
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Ярмолинцы, ул. Хмельницкая, 14/1
120.5 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
87,92
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 30-А
122.8 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
87,92
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Ставище, ул. Цымбала Сергея, 26
123.0 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
85,92
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Дунаевцы, ул. Шевченко Тараса, 110
125.5 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
85,82
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Барановка, ул. Звягельская, 5
131.8 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
193,70
Экономия при брони:
-7,90 грн
185,80
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 7
137.1 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
66,50
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 32
137.8 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
99,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Гайворон, ул. Стуса Василия, 28
141.8 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
172,00
грн
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