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Амиокордин
®
(Amiokordin)
Амиокордин
®
(Amiokordin)
Кривой Рог
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 25
60.9 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
206,46
Экономия при брони:
-12,63 грн
193,83
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Покров, ул. Торговая, 54/2
61.0 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
100,81
Экономия при брони:
-4,16 грн
96,66
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Джонсона Бориса, 16/1
62.4 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
101,27
Экономия при брони:
-4,96 грн
96,31
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Новый Буг, ул. Харчука, 5-А
69.0 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
201,40
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Новая Прага, ул. Центральная, 31-А
81.7 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
86,01
грн
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Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
171,15
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Княжеская, 83-В
82.5 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
106,70
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Усова, 20-А
85.3 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
110,10
Экономия при брони:
-4,21 грн
105,89
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Марганец, ул. Бульварная, 27
99.7 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
143,29
Экономия при брони:
-6,31 грн
136,98
грн
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Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Марганец, ул. Киевская, 147
99.9 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
70,26
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
106.6 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
191,34
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Соборная, 27-Б
107.5 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
206,40
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Каденюка Леонида, 14
108.4 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
169,67
Экономия при брони:
-12,02 грн
157,65
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Новое, ул. Металлургов, 28
116.3 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
197,70
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 11
123.2 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
157,06
Экономия при брони:
-3,12 грн
153,94
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33
123.9 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
69,07
Экономия при брони:
-2,30 грн
66,77
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
123.9 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
98,34
Экономия при брони:
-5,26 грн
93,08
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 30
124.0 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
67,56
Экономия при брони:
-5,84 грн
61,72
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 54
124.0 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
199,46
Экономия при брони:
-13,07 грн
186,39
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 60
124.1 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
167,76
Экономия при брони:
-11,92 грн
155,84
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Горишние Плавни, ул. Молодежная, 6
124.3 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
202,44
Экономия при брони:
-11,75 грн
190,69
грн
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