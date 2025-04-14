Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
4.8 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, ул. Добровольцев, 10/2
6.5 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
130,25
Экономия при брони: -6,78 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, ул. Генуэзская, 3-Б
7.7 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека enter
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
11.4 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Усатово, ул. Леси Украинки, 151
6.3 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается через 3 мин
Лиманка, ж/м Радужный, 15/3
9.2 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Черноморск, ул. Шума Виталия, 13-Б
20.8 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Черноморск, ул. Парковая, 34-А
21.4 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Овидиополь, ул. Вертелецкого, 20-Б
32.8 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
108.7 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 3 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 340
109.4 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Николаев, просп. Богоявленский, 311/5
109.6 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
105,67
Экономия при брони: -6,71 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается через 3 мин
Николаев, ул. Самойловича, 35-Д/1
109.6 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
210,07
Экономия при брони: -11,74 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
111.7 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Николаев, просп. Центральный, 149
114.0 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Новая Одесса, ул. Центральная, 225
123.2 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Доманевка, ул. Центральная, 47
129.2 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Вознесенск, ул. Героев Украины, 16/101
132.1 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Ананьев, ул. Независимости, 19/3
147.8 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
167,20
Экономия при брони: -10,80 грн
Бажаемо здоровья
Ананьев, ул. Соборная, 29/2
147.9 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto