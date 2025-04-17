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Амиокордин
®
(Amiokordin)
Амиокордин
®
(Amiokordin)
Чернигов
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Закроется в 21:00
Славутич, кв-л Полесский, 1
36.8 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
87,92
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Городня, ул. Черниговская, 11/2
48.5 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
175,81
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Городня, ул. Черниговская, 4
48.5 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
98,60
Экономия при брони:
-6,05 грн
92,55
грн
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Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
200,71
Экономия при брони:
-13,11 грн
187,60
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Мена, ул. Героев АТО, 4
64.0 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
85,82
грн
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Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
171,94
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Сосница, ул. Хмельницкого Богдана, 18
84.8 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
175,82
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Ичня, ул. Героев Майдана, 7-А
104.4 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
87,91
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Новые Петровцы, ул. Свято-Покровская, 218-А
113.5 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
97,31
Экономия при брони:
-5,25 грн
92,06
грн
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Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
193,70
Экономия при брони:
-11,63 грн
182,07
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 243
114.6 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
63,58
Экономия при брони:
-0,06 грн
63,52
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Москаленко Сергея, 16-Г
114.9 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
86,67
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Згуровка, ул. Украинская, 11
116.3 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
87,92
грн
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Вета
Открыто
Закроется в 20:00
Бровары, ул. Билана Александра, 5
117.1 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
93,93
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 59/1
119.0 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
65,97
Экономия при брони:
-3,15 грн
62,83
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 65
120.8 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
101,09
Экономия при брони:
-7,90 грн
93,19
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Лесной, 39-А
121.4 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
95,80
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-Д
121.6 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
31,67
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 37-Б
121.7 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
108,22
Экономия при брони:
-5,17 грн
103,06
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 31-А
121.8 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
87,92
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 31-А
121.8 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
98,69
Экономия при брони:
-5,38 грн
93,31
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
122.0 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
86,67
грн
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Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Вершигоры Петра, 1
122.3 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
103,10
грн
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