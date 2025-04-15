Киев
О товаре
Цены
Диагнозы
Амиокордин
®
(Amiokordin)
Амиокордин
®
(Amiokordin)
Львов
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
В городах рядом
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Кожичи, ул. Шевченко, 19
10.8 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
33,67
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Сокаль, ул. Шептицкого, 85
73.5 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
175,82
грн
Забронировать
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Сокаль, ул. Шептицкого, 75
73.6 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
73,34
грн
Забронировать
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Бурштын, ул. Калушская, 6-К
78.7 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
194,68
Экономия при брони:
-0,62 грн
194,06
грн
Забронировать
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Бурштын, ул. Калушская, 5-А
78.8 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
93,17
Экономия при брони:
-0,47 грн
92,70
грн
Забронировать
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
195,87
Экономия при брони:
-2,82 грн
193,05
грн
Забронировать
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 16-Д
79.1 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
71,64
Экономия при брони:
-4,45 грн
67,19
грн
Забронировать
Ромашка
Закрыто
Открывается в 09:00
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 21
79.1 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
97,74
Экономия при брони:
-1,05 грн
96,69
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Калуш, просп. Леси Украинки, 1
92.9 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
193,35
Экономия при брони:
-14,42 грн
178,93
грн
Забронировать
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Радивилов, ул. Четвертного, 5-Я
93.8 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
131,60
Экономия при брони:
-0,90 грн
130,70
грн
Забронировать
Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Локачи, ул. Мира, 14
109.4 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
101,00
грн
Забронировать
Волыньфарм
Открыто
Круглосуточно
Локачи, ул. Франко Ивана, 19
109.9 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
94,60
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Горбачевского, 50
111.3 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
195,50
грн
Забронировать
Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Владимир, ул. Луцкая, 2
113.8 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
96,80
грн
Забронировать
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
198,70
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Владимир, ул. Ковельская, 51
114.4 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
87,35
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Владимир, ул. Ковельская, 105
114.9 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
33,50
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Тысменица, ул. Левицкого Кости, 8
120.3 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
86,01
грн
Забронировать
Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Торчин, ул. Независимости, 74
124.5 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
96,20
грн
Забронировать
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Солотвин, ул. Черновола, 7
129.3 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №30
KRKA d.d. Novo Mesto
75,35
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Луцк, бульв. Газюка Ивана, 3
134.1 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
187,38
Экономия при брони:
-6,81 грн
180,57
грн
Забронировать
Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Луцк, бульв. Газюка Ивана, 3
134.1 км
Амиокордин® таблетки 200 мг №60
KRKA d.d. Novo Mesto
196,10
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню