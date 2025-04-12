взрослые. Препарат применяют по следующей схеме: с 1-го по 3-й день — по 1 таблетке каждые 2 ч (6 таблеток в сутки). В то же время постепенно уменьшают количество выкуренных сигарет. Если результат неудовлетворительный, лечение прекращается и может быть возобновлено через 2–3 мес. При положительном эффекте терапию продолжают по такой схеме:

с 4-го по 12-й день — по 1 таблетке каждые 2,5 ч (5 таблеток в сутки);

с 13-го по 16-й день — по 1 таблетке каждые 3 ч (4 таблетки в сутки);

с 17-го по 20-й день — по 1 таблетке каждые 5 ч (3 таблетки в сутки);

с 21-го по 25-й день — по 1–2 таблетки в сутки.

Таблетки принимают целыми, запивая достаточным количеством жидкости.

Окончательное прекращение курения должно произойти к 5-му дню от начала лечения. После завершения лечения пациенту следует проявить силу воли и не разрешать себе выкуривать ни одной сигареты.

Продолжительность лечения — согласно схеме.

Пациенты в возрасте старше 65 лет. Не рекомендуется применять препарат у этой возрастной группы пациентов.

Дети. Не применяют у детей.