Винница (адрес не указан)
Доступно в 111 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
565,49
Экономия при брони: -68,92 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
634,80
Экономия при брони: -124,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
601,33
Экономия при брони: -117,63 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
507,84
Экономия при брони: -99,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
235,68
Экономия при брони: -31,36 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
477,76
Экономия при брони: -69,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
570,83
Экономия при брони: -73,73 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
575,53
Экономия при брони: -78,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
477,76
Экономия при брони: -69,12 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
597,83
Экономия при брони: -36,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
565,00
Экономия при брони: -44,66 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
648,00
Экономия при брони: -137,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
608,19
Экономия при брони: -61,20 грн