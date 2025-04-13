Киев (адрес не указан)
Доступно в 866 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
648,60
Экономия при брони: -140,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
636,10
Экономия при брони: -127,70 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
668,80
Экономия при брони: -143,61 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
690,40
Экономия при брони: -148,30 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
583,24
Экономия при брони: -50,18 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
658,34
Экономия при брони: -141,42 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
591,47
Экономия при брони: -69,77 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma
597,20
Экономия при брони: -88,80 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Табекс® таблетки, покрытые оболочкой 1.5 мг №100
Sopharma