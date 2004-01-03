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Список производителейSSopharma

Производитель: Sopharma

ООО "Софарма Украина"
04213, Киев, ул. Приречная, 9
+380443511369
+380443511371
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Найдено: 18 препаратов
BEBBLE ДЕТСКИЕ ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ С ЭКСТРАКТОМ ЛАВАНДЫ № 64; Sopharma
BEBBLE ДЕТСКИЕ ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ С ЭКСТРАКТОМ ЛАВАНДЫ № 64 Sopharma
В 28 аптеках
от 53,71 грн
Цены в аптеках
BEBBLE ДЕТСКИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ЗУБОВ 20 мл; Sopharma
BEBBLE ДЕТСКИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ЗУБОВ 20 мл Sopharma
В 1 аптеке других городов
от 244,88 грн
Цены в других городах
BEBBLE ДЕТСКИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 50 мл; Sopharma
BEBBLE ДЕТСКИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 50 мл Sopharma
В 2 аптеках
от 95,50 грн
Цены в аптеках
BEBBLE ДЕТСКИЙ КРЕМ ОТ ОПРЕЛОСТЕЙ 60 мл; Sopharma
BEBBLE ДЕТСКИЙ КРЕМ ОТ ОПРЕЛОСТЕЙ 60 мл Sopharma
В 1 аптеке
от 73,43 грн
Цены в аптеках
BEBBLE ДЕТСКИЙ КРЕМ ПОД ПОДГУЗНИК 75 мл; Sopharma
BEBBLE ДЕТСКИЙ КРЕМ ПОД ПОДГУЗНИК 75 мл Sopharma
В 2 аптеках
от 72,60 грн
Цены в аптеках
BEBBLE ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС И ТЕЛА 200 мл; Sopharma
BEBBLE ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС И ТЕЛА 200 мл Sopharma
В 35 аптеках
от 52,71 грн
Цены в аптеках
BEBBLE ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС И ТЕЛА 400 мл; Sopharma
BEBBLE ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС И ТЕЛА 400 мл Sopharma
В 22 аптеках
от 84,67 грн
Цены в аптеках
BEBBLE ДЕТСКОЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА 200 мл; Sopharma
BEBBLE ДЕТСКОЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА 200 мл Sopharma
В 13 аптеках
от 66,61 грн
Цены в аптеках
MATERNEA БАЛЬЗАМ ДЛЯ СОСКОВ ПИТАТЕЛЬНЫЙ УСПОКАИВАЮЩИЙ 20 мл; Sopharma
MATERNEA БАЛЬЗАМ ДЛЯ СОСКОВ ПИТАТЕЛЬНЫЙ УСПОКАИВАЮЩИЙ 20 мл Sopharma
В 3 аптеках
от 221,10 грн
Цены в аптеках
MATERNEA КРЕМ ОТ РАСТЯЖЕК 150 мл; Sopharma
MATERNEA КРЕМ ОТ РАСТЯЖЕК 150 мл Sopharma
В 1 аптеке
от 382,40 грн
Цены в аптеках
Абертин жидкость, саше, 10 мл, № 10; Sopharma
Абертин Жидкость, саше, 10 мл, № 10 Sopharma
В 409 аптеках
от 222,37 грн
Цены в аптеках
Абертин порошок, саше, № 10; Sopharma
Абертин Порошок, саше, № 10 Sopharma
В 407 аптеках
от 235,12 грн
Цены в аптеках
Аллергозан раствор оральный, 0,5 мг/мл, бутылка стеклянная, 120 мл, с мерным стаканчиком и дозирующим шприцем, с мерн стак и дозир шприцем, № 1; Sopharma
Аллергозан Раствор оральный, 0,5 мг/мл, бутылка стеклянная, 120 мл, с мерным стаканчиком и дозирующим шприцем, с мерн стак и дозир шприцем, № 1 Sopharma
В 137 аптеках
от 105,28 грн
Цены в аптеках
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, в картонной упаковке, в картонной упаковке, № 10; Sopharma
Аллергозан Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, в картонной упаковке, в картонной упаковке, № 10 Sopharma
В 644 аптеках
от 51,77 грн
Цены в аптеках
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, в картонной упаковке, в картонной упаковке, № 30; Sopharma
Аллергозан Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, в картонной упаковке, в картонной упаковке, № 30 Sopharma
В 662 аптеках
от 127,99 грн
Цены в аптеках
Амбролитин сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Sopharma
Амбролитин Сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Sopharma
В 35 аптеках
от 80,36 грн
Цены в аптеках
Аминалон таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, блистер, № 50; Sopharma
Аминалон Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, блистер, № 50 Sopharma
В 695 аптеках
от 31,36 грн
Цены в аптеках
Ацетилин раствор, флакон пластиковый, 100 мл, № 1; Sopharma
Ацетилин Раствор, флакон пластиковый, 100 мл, № 1 Sopharma
В 369 аптеках
от 92,11 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
04213, Киев, ул. Приречная, 9
+380443511369
+380443511371
Найдено: 18 препаратов
BEBBLE ДЕТСКИЕ ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ С ЭКСТРАКТОМ ЛАВАНДЫ № 64; Sopharma
BEBBLE ДЕТСКИЕ ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ С ЭКСТРАКТОМ ЛАВАНДЫ № 64 Sopharma
В 28 аптеках
от 53,71 грн
Цены в аптеках
BEBBLE ДЕТСКИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ЗУБОВ 20 мл; Sopharma
BEBBLE ДЕТСКИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ЗУБОВ 20 мл Sopharma
В 1 аптеке других городов
от 244,88 грн
Цены в других городах
BEBBLE ДЕТСКИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 50 мл; Sopharma
BEBBLE ДЕТСКИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 50 мл Sopharma
В 2 аптеках
от 95,50 грн
Цены в аптеках
BEBBLE ДЕТСКИЙ КРЕМ ОТ ОПРЕЛОСТЕЙ 60 мл; Sopharma
BEBBLE ДЕТСКИЙ КРЕМ ОТ ОПРЕЛОСТЕЙ 60 мл Sopharma
В 1 аптеке
от 73,43 грн
Цены в аптеках
BEBBLE ДЕТСКИЙ КРЕМ ПОД ПОДГУЗНИК 75 мл; Sopharma
BEBBLE ДЕТСКИЙ КРЕМ ПОД ПОДГУЗНИК 75 мл Sopharma
В 2 аптеках
от 72,60 грн
Цены в аптеках
BEBBLE ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС И ТЕЛА 200 мл; Sopharma
BEBBLE ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС И ТЕЛА 200 мл Sopharma
В 35 аптеках
от 52,71 грн
Цены в аптеках
BEBBLE ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС И ТЕЛА 400 мл; Sopharma
BEBBLE ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС И ТЕЛА 400 мл Sopharma
В 22 аптеках
от 84,67 грн
Цены в аптеках
BEBBLE ДЕТСКОЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА 200 мл; Sopharma
BEBBLE ДЕТСКОЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА 200 мл Sopharma
В 13 аптеках
от 66,61 грн
Цены в аптеках
MATERNEA БАЛЬЗАМ ДЛЯ СОСКОВ ПИТАТЕЛЬНЫЙ УСПОКАИВАЮЩИЙ 20 мл; Sopharma
MATERNEA БАЛЬЗАМ ДЛЯ СОСКОВ ПИТАТЕЛЬНЫЙ УСПОКАИВАЮЩИЙ 20 мл Sopharma
В 3 аптеках
от 221,10 грн
Цены в аптеках
MATERNEA КРЕМ ОТ РАСТЯЖЕК 150 мл; Sopharma
MATERNEA КРЕМ ОТ РАСТЯЖЕК 150 мл Sopharma
В 1 аптеке
от 382,40 грн
Цены в аптеках
Абертин жидкость, саше, 10 мл, № 10; Sopharma
Абертин Жидкость, саше, 10 мл, № 10 Sopharma
В 409 аптеках
от 222,37 грн
Цены в аптеках
Абертин порошок, саше, № 10; Sopharma
Абертин Порошок, саше, № 10 Sopharma
В 407 аптеках
от 235,12 грн
Цены в аптеках
Аллергозан раствор оральный, 0,5 мг/мл, бутылка стеклянная, 120 мл, с мерным стаканчиком и дозирующим шприцем, с мерн стак и дозир шприцем, № 1; Sopharma
Аллергозан Раствор оральный, 0,5 мг/мл, бутылка стеклянная, 120 мл, с мерным стаканчиком и дозирующим шприцем, с мерн стак и дозир шприцем, № 1 Sopharma
В 137 аптеках
от 105,28 грн
Цены в аптеках
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, в картонной упаковке, в картонной упаковке, № 10; Sopharma
Аллергозан Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, в картонной упаковке, в картонной упаковке, № 10 Sopharma
В 644 аптеках
от 51,77 грн
Цены в аптеках
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, в картонной упаковке, в картонной упаковке, № 30; Sopharma
Аллергозан Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, в картонной упаковке, в картонной упаковке, № 30 Sopharma
В 662 аптеках
от 127,99 грн
Цены в аптеках
Амбролитин сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Sopharma
Амбролитин Сироп, 15 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Sopharma
В 35 аптеках
от 80,36 грн
Цены в аптеках
Аминалон таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, блистер, № 50; Sopharma
Аминалон Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, блистер, № 50 Sopharma
В 695 аптеках
от 31,36 грн
Цены в аптеках
Ацетилин раствор, флакон пластиковый, 100 мл, № 1; Sopharma
Ацетилин Раствор, флакон пластиковый, 100 мл, № 1 Sopharma
В 369 аптеках
от 92,11 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції